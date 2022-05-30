拜登：习近平断言“民主正在消亡 专制将统治世界”

拜登/习近平/民主/专制

美国总统乔-拜登透露，在他当选后，中国国家主席习近平在电话中告诫他：“民主政体正在消亡，专制政体将统治世界"。

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据美国新闻周刊（Newsweek）27日报导，拜登在美国海军学院（U.S. Naval Academy）毕业典礼发表讲话时指出，我们正在经历一场“专制政体和民主政体之间的全球斗争”。

拜登说，"我与习近平的会面比任何其他世界领导人都要多。当他在选举之夜打电话给我表示祝贺时，他对我说了他以前多次说过的话"。他说，“民主政体在21世纪无法维持，专制政体将统治世界”。为什么？事情变化如此之快。民主制度需要共识，这需要时间，而你没有时间"。

拜登周五重申，他相信民主国家将战胜中国和俄罗斯这样的专制国家。他用乌克兰战争来支持这个论点说，虽然俄罗斯总统弗拉基米尔-普京想要将整个欧洲“芬兰化”，迫使欧洲各国保持中立，但普京的行动实际上是"北约化"了整个欧洲大陆。

拜登对聚集在马里兰州安纳波利斯的美国海军学院的毕业生说，“习近平错了”。你们每个人，当你们走向世界时，不仅将成为美利坚合众国武装部队的骄傲成员，你们将成为我们民主的代表和捍卫者"。

他还说，“这就是为什么你们要宣誓，不是向作为总司令的我或任何政治领导人宣誓，而是向宪法宣誓”。“我们的国家对你们寄予极大的信任和极大的信心”。

拜登概述了在长达三个月俄罗斯入侵期间各国为帮助乌克兰以及制裁俄罗斯所做的贡献。他说："我们看到世界不是在地理上--东部和西部、太平洋和大西洋--而是在价值观上保持一致"。