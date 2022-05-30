王毅遇挫：太平洋10国拒绝与中国达成区域安全协议

中国/太平洋岛国

十个太平洋岛国周一拒绝了中国提出的关于区域安全和经济发展的全面协议，担心这将使它们受到北京的控制。

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据法新社5月30日发自斐济首都苏瓦（Suva）的电稿说，中国外交部长王毅与10个太平洋国家的代表在斐济的会谈失败，这是中国的一个重大外交挫折。

北京的计划引发了强烈的警告，特别是来自澳大利亚和美国的警告，即该战略区域可能落入中国之手。

这个全面协议包括，中国向太平洋国家的提供的援助包括培训执法机构和支持网络安全，以及对海底的精细测绘和更好开发陆地和海洋自然资源。

该报道说，北京的诱人条件还有数百万美元的财政援助、太平洋岛屿和中国之间的自由贸易协定的前景以及进入巨大的中国市场的机会。

在最近给该地区其他领导人的一封信中，密克罗尼西亚联邦（Federated States of Micronesia）总统戴维-帕努埃洛（David Panuelo）将拟议的协议描述为"虚情假意"（fallacieuse），旨在"确保中国对其政府的影响"和对关键部门的"经济控制"。

在会议结束时，太平洋岛国的领导人发表了更为温和的声明，表示由于缺乏区域共识，他们不接受北京提出的"共同发展愿景"。

继续讨论

这次峰会的共同主办方、斐济总理弗兰克-姆拜尼马拉马在会后表示，太平洋国家在做法上要保持一致。据澳洲ABC报道，他在与中国外长王毅举行的新闻发布会上说："像往常一样，在关于新的区域协议的任何讨论中，我们都把我们各国之间的共识放在首位。

法新社说，对北京的提议感到不安的国家中包括巴布亚新几内亚、萨摩亚和密克罗尼西亚联邦，以及在外交上承认台湾的帕劳，帕劳没有被邀请参加这次会议。

巴布亚新几内亚外交部长Soroi Eoe告诉法新社，他对一个区域性的协议感到担忧。他说，"我们更愿意与中国一起处理我们自己的安全问题"。

中国官员在王毅部长在该地区进行的为期10天的外交攻势中，试图为该协议鼓动支持，但他们承认失败。

中国驻斐济大使钱波在苏瓦说："所有10个国家都给予了普遍的支持。"但当然在一些具体问题上有一些担忧，我们同意这些（......）文件将在事后讨论，直到我们达成协议。

在闭门会议结束时，中国外长敦促太平洋10国不要担心中国政府的图谋，他说，有关国家"将继续进行持续和深入的讨论和磋商，以便就合作达成更广泛的共识"。

他还说，"中国将公布自己的立场"，将提到 "我们自己的立场和太平洋岛国的立场"。

法新社说，作为一项面子工程，王毅先生还宣布，作为中国 "新丝绸之路"基础设施项目的一部分，这10个岛国已经与中国签署了谅解备忘录。

海平面上升

许多西方国家对北京的攻势感到恼火，美国国务院警告太平洋国家不要与中国达成"不透明和模糊的协议"。

澳大利亚与美国一起敦促中国停止扩大其在该地区的安全影响。

太平洋国家仍然寻求与中国保持良好的关系，在北京和华盛顿之间取得适当的平衡，或用来进行相互制衡。

斐济总理与中国外长站在一起，对那些参与"为地缘政治得分而竞赛"的人进行了抨击。

他表示：地缘政治"对任何受到海平面上升威胁的人、因冠状病毒大流行而失去工作的人，或因基本必需品价格上涨而影响家庭的人来说，毫无意义。

大多数太平洋岛屿都没有高出海平面很多，这使得它们特别容易受到气候变化引起的海平面上升的影响。