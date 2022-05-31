中美正在安排双方国防部长当面会晤

美中防长会面

华尔街日报5月30日引述熟悉情况的人士说，在台湾问题日益紧张的情况下，中国和美国正在努力敲定两国目前最高级国防官员在6月的新加坡香格里拉会议期间首次举行面对面会谈。

广告 继续浏览后续

美国国防部长劳埃德-奥斯汀表示，他将前往新加坡参加今年6月10-12日举行的香格里拉年度安全国防会议。中国国防部长魏凤和的出席情况还没有宣布，但这些消息人说，魏打算亲自参加这次会议。

该报说，美国国防部长和其他官员通常在香格里拉会议前和会议期间进行私下会晤。由于美中在台湾问题上的紧张关系加剧，奥斯汀先生和魏将军之间的会晤将具有额外的意义。

拜登总统最近访问东京时承诺说，如果中国入侵台湾，美国将在军事上介入。北京对此作出了愤怒的反应。中国认为，台湾这个自我管理的岛屿，应该由北京来统治。

曾任中国战略导弹部队司令并在2018年被任命为国防部长的魏将军，在2019年的香格里拉对话期间，曾与美国当时的代理国防部长帕特里克-沙纳汉（Patrick Shanahan）举行了会谈。

之后，由总部设在伦敦的智囊团国际战略研究所安排的香格里拉会议，因冠状病毒大流行，在2020年和2021年没有举行。

华日说，这些消息人士提醒说，魏将军和奥斯汀先生之间的会晤尚未确定，计划仍可能发生变化。中国国防部没有立即回应评论请求，五角大楼的一位新闻官员说，目前没有关于会晤的信息。

奥斯汀先生和魏将军在今年4月份首次通过电话交谈。根据五角大楼对这次通话的描述，两人讨论了国防关系、区域安全问题和俄罗斯入侵乌克兰的问题。

该报道说，在中国国防部对那次谈话略有不同的总结中，魏将军说，如果台湾问题处理不好，将对中美关系产生 "破坏性影响"，中国军队将捍卫国家主权、安全和领土完整。

目前没有明确的迹象表明中国打算以武力夺取台湾，但它也不排除使用其军队试图将该岛置于其控制之下。

华尔街日报说，美国政府长期以来一直坚持的政策是，不具体说明若中国入侵台湾美国是否会军事干预，美国认为这种做法旨在阻止台海发生冲突。拜登在东京承诺美国会进行军事干预的发言后，白宫表示美国对台湾的政策没有改变。

中国国防部长与美国国防部长的最后一次面对面接触是2019年11月在曼谷，当时与中国防长魏凤和见面的美国防长是马克-埃斯佩尔。

奥斯汀先生本月早些时候告诉美国参议院拨款委员会，他预计将在新加坡与魏将军会面，并希望面对面的接触将"促进该地区的安全和稳定"。

奥斯汀先生说，“我们都承认对话和保持开放渠道的重要性。我期待将来再次与他接触--在不太遥远的将来”。

该报说，香格里拉安全峰会一直被用作中美军事官员为华盛顿和北京之间一系列敌对行动降温的场所。2018年，魏凤和将军会见了他的美国同行吉姆-马蒂斯，并邀请后者访问北京。

马蒂斯先生几周后前往北京，与魏将军和习近平主席会面。中国国防部说这次访问"取得了积极的、建设性的成果"。

魏将军赞天安门镇压

华尔街日报还介绍说，作为一名中国的领导人，魏凤和将军的态度异常直率。在2019年的新加坡香格里拉聚会期间，他公开赞成中国军队在1989年对天安门广场民主抗议活动的血腥镇压，引起了轰动。他说，军事行动是当时的最佳选择，并认为它为中国随后几十年的和平发展开辟了道路。

日本首相或发言

据熟悉计划的人说，日本首相岸田文雄在今年会议开始时发表主题演讲的准备工作也正在进行。岸田先生作为主旨发言人出现，将是自安倍晋三在2014年会议上发表演讲以来日本首相的首次亮相。

岸田先生表示，由于该地区的威胁不断增加，日本计划大幅增加国防开支，并表示东京应考虑发展自己的军事能力，打击威胁日本的敌方军事基地。

但日本外交部发言人说，还没有决定岸田先生是否会在新加坡会议上发言。

日本担心在台湾问题上可能发生冲突，因为台湾与日本的南部岛链非常接近，包括拥有美军主要基地的冲绳岛。