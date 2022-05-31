乌克兰：俄罗斯开始“抢劫”金属材料

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一艘载着钢材的俄罗斯船只准备离开马里乌波尔港2022年5月31日星期二

乌克兰南部重要港口马里乌波尔被俄军占领后，第一艘商船今天从那里出发，将数千吨金属板运往俄罗斯。乌克兰指控俄罗斯正在“抢劫”。

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据路透社消息，乌克兰顿涅茨克地区亲俄分离领导人5月31日表示，一艘商船离开马里乌波尔，正带着一批金属货物前往俄罗斯东部。这是俄军占领乌克兰马里乌波尔港以来首次有商船离开该港。

自称是亲俄“顿涅茨克人民共和国”领导人的丹尼斯-普希林（Denis Pushilin）在电报群（Telegram）写道：今天，2500吨“热轧金属板”离开马里乌波尔港。“该船正驶向（俄罗斯城市）罗斯托夫”（Rostov-sur-le-Don）"。

乌克兰人权监察员柳德米拉-杰尼索娃（Lyudmyla Denisova）在电报群谴责说，俄罗斯占领者在“盗窃”乌克兰的粮食后，现在开始“抢掠”金属了。

本月早些时候，被围困在亚速（Azovstal）钢铁厂的2400多名乌克兰战士投降后，俄罗斯完全占领了马里乌波尔。上周，俄罗斯说该港口的水雷已被清除，再次向商业船只开放。

上周五（5月27日），这批热轧金属板的所有者，乌克兰最大钢铁制造商“Metinvest”谴责俄罗斯这一“海盗”行为。该公司担心俄罗斯可能利用滞留在马里乌波尔的几艘船继续"偷窃和走私"属于该集团的金属产品。

周六被问及在马里乌波尔港待运的金属产品是否属于Metinvest公司时，该公司发言人肯定地说：是的。"我们昨天说过，我们的金属在马里乌波尔港"。

莫斯科夺取马里乌波尔后，完全控制了亚速海沿岸，并打通里俄罗斯大陆和其2014年吞并的克里米亚之间的陆地通道。