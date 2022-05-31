美参议员访台与蔡英文会面 北京促美方落实拜登的“四不一无意”

美台中

美国联邦参议员达克沃斯访团昨晚5月30日抵达台湾，今天上午与台湾总统蔡英文会面。北京昨天派30架军机闯台湾防空识别区。北京发言人赵立坚表示已向美方提出“严正交涉”。他还敦促美方落实拜登的“四不一无意”。

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据中央社5月31日报道，美国联邦参议员达克沃斯（Tammy Duckworth）访团昨晚抵台访问，今天上午与台湾总统蔡英文在总统府会面。

美国参议员达克沃斯去年6月与另2名参议员苏利文（Dan Sullivan）及昆斯（Chris Coons）搭乘军机从南韩旋风访台，宣布美国赠台75万剂疫苗。

达克沃斯昨天再度访台，预计停留到6月1日。台湾总统蔡英文今天上午在总统府与她见面，除了向美国政府和国会对台海稳定的重视表示感谢，还特别谢谢达克沃斯多年来关心台湾安全议题。

据美国之音介绍，美国民主党籍联邦参议员塔米∙达克沃斯5月31日在台北总统府与台湾总统蔡英文见面时重申美国对台湾的支持，她表示台湾并不孤独，还强调了美台双方密切的经济、政治和安全关系。

达克沃斯向蔡英文特别提到由她发起的一项提升台湾军方与美国国民警卫队合作的议案得到了美国国会两党议员的强力支持。

中国外交部发言人赵立坚今天对美国参议员达克沃斯访台做出回应称，美国国会议员访问台湾，已严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，「中方对此强烈不满，坚决反对，已经向美方提出严正交涉」。

赵立坚说，「美国政府近期在台湾问题上发出一系列错误的信号，美国政府应该做的是把拜登总统有关的涉台的“四不一无意”的表态落到实处」。

所谓的“四不一无意” ，据中国官媒的说法是，今年3月，拜登与习近平举行视讯通话时表示“不寻求与中国打新冷战”、“不寻求改变中国体制”、“不寻求通过强化同盟关系反对中国”、“不支持台独”、“无意与中国发生冲突”。但是美方没有确认此说。