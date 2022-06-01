俄军狂炸北顿涅茨克 包围乌军企图“大锅烩”

北顿涅茨克

俄罗斯军队已经控制了乌东城市北顿涅茨克（Severodonetsk）的大部分地区。据乌克兰顿巴斯地区卢甘斯克州长说，该市70%被占领，90%被摧毁，无法疏散居民。乌克兰国防部副部长指出，莫斯科意图包围乌克兰部队，想要“大锅烩”。

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该州长谢尔盖-盖达伊（Serguiï Gaïdaï）周三在其Telegram频道上说，经过98天的战争，俄罗斯军队"现在控制了北顿涅茨克市的70%"。

尽管谢尔盖-盖达伊说，他们"没有完全占领"这座工业城市，但他似乎正在为这个城市的沦陷做准备。他说："如果两三天后俄罗斯人控制了北顿涅茨克，他们将在那里安装大炮和迫击炮，并更密集地轰炸附近的利西昌斯克"，利西昌斯克与北顿涅茨克仅隔着一条顿涅茨河，据他说，由于利西昌斯克"位于高地上"，所以更难攻占。

周二晚，卢甘斯克州长盖达伊还说：俄军"继续破坏基础设施和工业设施"，在前一天攻击阿佐特化工厂时，一个硝酸罐被击中。

自2014年卢甘斯克市本身被莫斯科支持的亲俄分离主义分子占领以来，北顿涅茨克市已成为乌克兰当局的卢甘斯克地区行政首都。

乌克兰总统沃洛基米尔-泽连斯基周二晚上说，俄罗斯军队对该市"不分青红皂白"的打击，包括对一家大型化工厂的打击，"简直是疯了"。他补充说，"但在这样一场战争的第97天，对于俄罗斯军队、俄罗斯指挥官、俄罗斯士兵来说，任何疯狂都是他们绝对可以接受的"。

另一个顿巴斯地区，即顿涅茨克，也在俄罗斯的炮火之下。法新社记者周二在北顿涅茨克以西约80公里的斯洛维扬斯克（Sloviansk）看到被导弹摧毁的建筑物，其中有3人死亡，6人受伤。

法新社还看到，周三，在与斯洛维扬斯克和北顿涅茨克等距的索莱达镇（Soledar），一枚集束导弹袭击造成至少一人死亡，两人受伤。

据乌克兰国防部副部长甘娜-马尔亚尔（Ganna Malyar）说，莫斯科想 "包围乌克兰部队，使局势复杂化，以后用这些被包围的部队来讹诈我们，也就一般说的“大锅烩”。

她周三在YouTube上说："到目前为止，他们还没有成功，因为乌克兰军队正在以强大的力量进行抵抗。"她同时承认，俄罗斯军队 "在装备、武器和人员数量方面具有优势"。

分析人士说，如果俄罗斯人设法完成对北顿涅茨克-利塞昌斯克的包围，他们便可以与更西边的俄罗斯部队联系起来，对顿巴斯的另一个乌克兰行政首都克拉马托尔斯克发动进攻。