北顿涅茨克

俄军狂炸北顿涅茨克 包围乌军企图“大锅烩”

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俄军对乌东顿巴斯地区城市北顿涅茨克狂轰滥炸击中一个化工厂的硝酸罐2022年5月30日
俄军对乌东顿巴斯地区城市北顿涅茨克狂轰滥炸击中一个化工厂的硝酸罐2022年5月30日 AFP - ARIS MESSINIS
作者： 古莉
6 分钟

俄罗斯军队已经控制了乌东城市北顿涅茨克（Severodonetsk）的大部分地区。据乌克兰顿巴斯地区卢甘斯克州长说，该市70%被占领，90%被摧毁，无法疏散居民。乌克兰国防部副部长指出，莫斯科意图包围乌克兰部队，想要“大锅烩”。

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该州长谢尔盖-盖达伊（Serguiï Gaïdaï）周三在其Telegram频道上说，经过98天的战争，俄罗斯军队"现在控制了北顿涅茨克市的70%"。

尽管谢尔盖-盖达伊说，他们"没有完全占领"这座工业城市，但他似乎正在为这个城市的沦陷做准备。他说："如果两三天后俄罗斯人控制了北顿涅茨克，他们将在那里安装大炮和迫击炮，并更密集地轰炸附近的利西昌斯克"，利西昌斯克与北顿涅茨克仅隔着一条顿涅茨河，据他说，由于利西昌斯克"位于高地上"，所以更难攻占。

周二晚，卢甘斯克州长盖达伊还说：俄军"继续破坏基础设施和工业设施"，在前一天攻击阿佐特化工厂时，一个硝酸罐被击中。

自2014年卢甘斯克市本身被莫斯科支持的亲俄分离主义分子占领以来，北顿涅茨克市已成为乌克兰当局的卢甘斯克地区行政首都。

乌克兰总统沃洛基米尔-泽连斯基周二晚上说，俄罗斯军队对该市"不分青红皂白"的打击，包括对一家大型化工厂的打击，"简直是疯了"。他补充说，"但在这样一场战争的第97天，对于俄罗斯军队、俄罗斯指挥官、俄罗斯士兵来说，任何疯狂都是他们绝对可以接受的"。

另一个顿巴斯地区，即顿涅茨克，也在俄罗斯的炮火之下。法新社记者周二在北顿涅茨克以西约80公里的斯洛维扬斯克（Sloviansk）看到被导弹摧毁的建筑物，其中有3人死亡，6人受伤。

法新社还看到，周三，在与斯洛维扬斯克和北顿涅茨克等距的索莱达镇（Soledar），一枚集束导弹袭击造成至少一人死亡，两人受伤。

据乌克兰国防部副部长甘娜-马尔亚尔（Ganna Malyar）说，莫斯科想 "包围乌克兰部队，使局势复杂化，以后用这些被包围的部队来讹诈我们，也就一般说的“大锅烩”。

她周三在YouTube上说："到目前为止，他们还没有成功，因为乌克兰军队正在以强大的力量进行抵抗。"她同时承认，俄罗斯军队 "在装备、武器和人员数量方面具有优势"。

分析人士说，如果俄罗斯人设法完成对北顿涅茨克-利塞昌斯克的包围，他们便可以与更西边的俄罗斯部队联系起来，对顿巴斯的另一个乌克兰行政首都克拉马托尔斯克发动进攻。

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