华盛顿将向乌克兰提供“更先进的导弹系统”

美国/乌克兰/武器

华盛顿周二宣布，将向乌克兰提供其军队急需的“海马斯”高机动性多管火箭系统（HIMARS），但保证这些系统不会被用于打击俄罗斯的领土。

广告 继续浏览后续

美国宣布将向乌克兰提供高机动性炮兵火箭系统，这是安装在轻型装甲车上的多管火箭发射器，射程有限，保证不会用于打击俄罗斯领土。

这些装备是美国对乌克兰新的军事援助计划的一部分，这是自俄罗斯入侵乌克兰战争开始以来美国对乌克兰的第11次军援，这次价值7亿美元。

这是用于乌克兰战争的400亿美元新方案中的第一笔款项，其中60亿美元用于帮助基辅装备装甲车和加强防空能力。

据法新社介绍，自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，华盛顿已向基辅提供了45亿美元的援助。

在4月，美国宣布了包括装甲车、大炮和直升机在内的援助，随后是8亿美元的军事援助，包括榴弹炮及车辆、14.4万枚炮弹和121架凤凰幽灵"自杀式无人机"。

此前，华盛顿已经提供或承诺提供1400套"毒刺"防空系统、5000枚"标枪"反坦克导弹、7000件其他反坦克武器、几百架Switchblade"自杀式无人机"、7000支突击步枪、5000万发弹药、激光制导火箭、"美洲豹"无人机、反炮兵和反无人机雷达、轻型装甲车和安全通信系统。

能够刺穿俄罗斯T-90坦克的 "标枪"已成为乌克兰抵抗的象征。

拜登在给《纽约时报》的投稿中表示，华盛顿将向乌克兰人提供 更先进的导弹系统和弹药，这将使他们能够更准确地打击乌克兰战场上的关键目标。

一位白宫高级官员在接受媒体采访时说，这些是安装在轻型装甲车上的高机动性火炮火箭系统。这个系统的射程据透露有80公里，远不及美国拥有的几百公里射程的系统，但仍可大大加强乌克兰的打击能力。

美国国务卿布林肯今天6月1日表示，乌克兰已向美国做出"保证"，将不会使用华盛顿承诺提供的新导弹系统来攻击俄罗斯领土上的目标。

布林肯对莫斯科指责华盛顿向乌克兰提供新武器致战争升级回应称，“是俄罗斯正在攻击乌克兰，而不是相反”。他对记者表示："明确地说，避免升级的最好办法是俄罗斯停止侵略，停止它所发动的战争"。

布林肯与北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格共同面对媒体说，"如果俄罗斯停止侵略，这一切明天就可以结束，但"我们目前没有看到任何迹象。因此，预计冲突将"在未来许多个月"持续下去。

布林肯说：在冲突持续的时候，我们要确保乌克兰拥有它所需要的东西来保卫自己，我们要确保俄罗斯感到来自尽可能多的国家的强大压力。

他补充说：“关于我们提供的武器系统，乌克兰人已经向我们保证，他们不会对俄罗斯境内的目标使用这些系统”。