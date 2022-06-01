在乌克兰殉职的法国记者母亲：塔斯社，你们的抹黑令人作呕

乌克兰/法国记者

法国记者弗雷德里克-勒克莱尔-伊姆霍夫（Frédéric Leclerc-Imhoff）5月30日在乌克兰人道撤离行动中殉职后，被俄官媒和亲俄卢甘斯克共和国官员描述为“涉嫌运送弹药”的“雇佣军”。他的母亲发声明斥俄罗斯官媒对他儿子的“抹黑”永远无法得逞。

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这位母亲周二5月31日通过其子供职6年的法国新闻台BFMTV发布声明说：请塔斯社和亲俄卢甘斯克共和国（RPL）的官员注意，我是你们昨天杀害的年轻记者的母亲。你的新闻稿让我感到恶心。当然，你们正在卑劣地试图洗刷自己的名声，但你们应该知道，你们对他的抹黑行动永远无法得逞。

这位法国记者的母亲还说，"今天，我与所有正在哀悼自己孩子的乌克兰的母亲们同在"。她补充道，尽管痛苦，但至少我知道我的儿子为什么而死。总有一天，这种“犯罪胡言乱语”责任人，将被追究责任。

这位母亲还赞扬她的儿子是为了民主和对人的尊重工作，更重要的是为了传播自由、公正和诚实的信息而工作。她向塔斯社说，“所有这些概念似乎与你们内在的驱动相去甚远”。

法国记者弗雷德里克-勒克莱尔-伊姆霍夫周一在卢甘斯克的人道撤离行动中被导弹碎片击中身亡，年仅32岁。他是摄像记者，在法国BFMTV新闻电视频道已工作6年。这是他第二次前往乌克兰进行报道。法国反恐检察官在法国外交部要求下，以“战争罪”对该案立案调查。