多米诺效应：丹麦公投决定是否加入欧盟防务体系

丹麦/欧洲防务

丹麦今天6月1日就该国是否加入欧盟防务体系举行公投，此举可能让丹麦结束30年来在欧洲防务方面奉行的“例外”政策。这将是俄罗斯入侵乌克兰带来的又一个多米诺骨牌效应。

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今天丹麦的430万选民被呼吁投票，以决定丹麦是否结束“例外”，加入欧盟的共同防务体系。在周日公布的最新民调中，赞成方的投票意向上升到65%以上。但法新社说，仍需谨慎，因为在这个习惯于对欧洲说“不”的国家，预计弃权率会很高。上一次丹麦公投是在2015年。

投票站今天早晨8点开门，晚上20点关门。计票结果预计将在今晚23点左右揭晓。法新社看到今天一早，哥本哈根市政府投票点就有选民排队。

丹麦首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）在周日晚上的最后一场电视辩论中说： "我发自内心地相信，我们应该投赞成票。当我们必须为欧洲的安全而战时，我们必须与我们的邻国更加团结"。

丹麦自1972年成欧盟成员国，但在1992年，该国以前所未有的50.7%的比例拒绝了《马斯特里赫特条约》，打响了欧洲怀疑论的第一枪。

另外，丹麦在2000年的公投中拒绝了加入欧元区，并在2015年的公投中再次拒绝加入欧盟的内政和司法政策以及国防。

俄罗斯入侵乌克兰两周后，丹麦首相宣布与议会大多数党派达成协议，将结束国家“例外”付诸公投，并进行重大军事投资，跨越北约所期望的GDP的2%门槛。

在丹麦14个政党中，有11个政党呼吁人们今天投赞成票，代表了议会中超过四分之三的席位。

只有对融入欧盟持怀疑态度的极右和极左派反对：极右翼的丹麦人民党（DF）和新保守党，以及激进左翼统一名单，都在鼓动大家投反对票。