耶路撒冷邮报采访台湾外长 北京威胁降级与以色列的关系

以色列/中国/台湾

《耶路撒冷邮报》网站5月30日发表对台湾外长吴钊燮的采访后，一名中国高级外交官威胁说，除非该报删除这个采访，否则中国将会降低与以色列国的关系。

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《耶路撒冷邮报》总编辑雅科夫-卡茨（Yaakov Katz）周一在推特上说，他接到中国大使馆的电话。“显然，应该删除这篇报道”，“否则他们将切断与《耶路撒冷邮报》的联系”，“并降低与以色列国的关系”。他还表示，“不用说，这个故事不会有任何进展”。

雅科夫-卡茨总编表示，在俄罗斯入侵乌克兰之后，台湾担心如果它遭到中国的攻击，可能会成为下一个乌克兰。

在这次采访中，台湾外长吴钊燮解释了他为什么担心中国准备开战，以及他对以色列列拉皮德（Yair Lapid）和班奈特（Naftali Bennett）政府的期望。

吴钊燮在这个独家采访中警告以色列说，以色列太依赖中国了。他并指出北京正在准备入侵台湾。

他建议以色列在与中国打交道时不要对北京做出让步。他说，不要"担心中国会对你感到不满”。“当他们对你不高兴时，就意味着你正在做正确的事情”。

该报说，过去，中国驻以色列大使馆曾因耶路撒冷《邮报》发表的文章，对该媒体进行谴责。比如，针对5月10日一篇关于新疆事件的专栏文章，中国大使馆写信批评该报发表了"由新疆分裂分子撰写的反华文章"。

中国驻以色列大使馆说，"我们坚决反对并强烈谴责耶路撒冷《邮报》无视新疆是中国领土不可分割的一部分的事实，为'疆独'分裂分子提供平台，发表他们的反华文章。"

（台湾外长吴钊燮与乌克兰第二大城市哈尔科夫市长切列霍夫（Ihor Terekhov）通话表明台湾人民与乌克兰站在一起，承诺为哈尔科夫、切尔尼戈夫、米科拉耶夫、苏米和扎波罗热提供学校和基础设施重建捐款2022年5月31日）