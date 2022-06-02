丹麦公投高票通过加入欧洲防卫体系

丹麦/欧洲防卫

在俄罗斯入侵乌克兰3个月后，丹麦6月1日就是否加入欧洲防卫系统举行公投。根据近乎完整的统计，近67%的丹麦选民投票支持加入欧盟国防系统。

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这次丹麦公投是在芬兰和瑞典要求加入北约之后发生的，俄罗斯侵略乌克兰的战争促使几个北欧国家改变了国防政策。

丹麦首相梅特-弗雷德里克森（Mette Frederiksen）昨晚对她的支持者说："今晚，丹麦对我们在欧洲和北约的盟友，以及对普京总统，都发出了一个重要的信号。我们表明，当普京入侵一个自由国家，并威胁到欧洲的稳定时，我们与其他人会团结起来“。

她补充说：在2月24日俄罗斯入侵之前，有一个欧洲，在入侵之后，另有一个欧洲"。

在丹麦公投中"赞成"获得优势是在芬兰和瑞典申请加入北约之后发生的，乌克兰战争促使几个欧洲国家改变其国防政策。

丹麦的反对党也不例外，保守派反对党领袖索伦-帕普在第一次出口民调公布后在议会说："一切都表明，30年后，丹麦人今天决定，我们必须废除我们在国防上'退出选择'，我们必须与欧洲更紧密地合作。

欧盟领导人乌苏拉-冯德莱恩和查尔斯-米歇尔都对丹麦这个"历史性"公投结果表示欢迎。

欧盟委员会主席冯德莱恩在推特上写道："我欢迎丹麦人民发出的致力于我们共同安全的强烈信息"，"相信丹麦和欧盟将从这个决定中受益"。欧洲理事会主席米歇尔说："丹麦人民已经做出了历史性的选择。

丹麦自1973年以来一直是欧盟的成员国，但在1992年以前所未有的50.7%的比例拒绝了《马斯特里赫特条约》，为欧洲怀疑论打响了第一枪。

为克服这一妨碍创始条约在整个欧盟生效的障碍，哥本哈根获得了一系列的“例外”，在欧洲的行话中被称为"退出"，该国最终在第二年的新一轮投票中表示同意。

丹麦还在2000年的公投中拒绝加入欧元区，并在2015年的公投中再次拒绝加入欧盟的内政和司法以及国防政策。

在此情况下，作为北约创始成员的丹麦一直不能参加任何欧盟的军事任务。