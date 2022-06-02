俄军入侵第99天 乌克兰北顿涅茨克正在沦陷

北顿涅茨克

北顿涅茨克附近的波帕斯纳（Popasna）街头的亲俄武装车辆2022年5月26日。

俄罗斯入侵乌克兰第99天，乌东顿巴斯地区的战略城市北顿涅茨克即将陷落。据该市所在的卢甘斯克州州长说，俄军已控制该市80%的地方。据基辅说，仍有乌克兰部队盘踞在当地一个被俄罗斯人炮击的工业区。

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俄罗斯军队今天6月2日正在收紧对顿巴斯地区战略城市北顿涅茨克的控制，今天是这场战争的第99天。华盛顿称这场战争可能将持续"数月"。

莫斯科在推翻基辅政权的闪电战失败后，俄军正集中精力征服顿巴斯地区，经过三个多月的冲突，那里正在上演一场消耗战。

法新社说，莫斯科在顿巴斯地区慢慢蚕食的“压路机战术”似乎正在得到回报。

乌克兰周三晚间发表的一份军方声明援引乌克兰武装部队总司令瓦列里-扎卢兹尼（Valeri Zaloujny）的话说："最困难的情况是在卢甘斯克地区，敌人正试图将我们的部队赶出他们的阵地。

卢甘斯克州的州长谢尔盖-盖达伊周三晚间表示，卢甘斯克州的行政首府北顿涅茨克现在"80%被俄罗斯军队占领"，那里的街头战斗正在激烈进行。

根据基辅的说法，乌克兰部队仍盘踞在一个被俄罗斯人炮击的工业区，就像被俄军长期围困的南部战略港口城市马里乌波尔最后的情况。马里乌波尔在4月底被俄罗斯人基本摧毁和占领。

乌克兰领导人最近几天指责莫斯科想把北顿涅茨克变成一个"新的马里乌波尔"。

有分析认为，一旦乌东城市北顿涅斯克沦陷，俄军的下一个攻打目标将是与北顿涅茨克相邻的城市利西昌斯克。

乌克兰总统泽连斯基在接受美国媒体“全新闻”电视台（Newsmax）的采访时估计，每天有60至100名乌克兰士兵被杀，大约500人受伤。

美国提供移动多管导弹

美国昨天详细说明了将向乌克兰提供的武器：包括四套安装在轻型装甲车上的（Himars）多管火箭发射器、1000枚额外的标枪（Javelin）反坦克导弹和四架Mi-17直升机。这是美国对乌克兰新军事援助计划的一部分。

美国国防部副部长科林-卡尔（Colin Kahl）说，乌克兰部队需要接受大约三周的培训，以使用海马斯（Himars）这种“带有制导导弹”的高度机动的火箭发射器。