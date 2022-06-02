加拿大军机执行联合国任务：中国战机反复挑衅碰瓷+竖中指

加拿大/中国/联合国

一架中国人民解放军歼-16战斗机在一个未披露的地点飞行。台湾国防部发布这张未注明日期的文件照片。

加拿大政府高级官员越来越担心中国战斗机飞行员在亚太地区上空的挑衅行为危险升级。这些中国战机反复对在国际水域执行联合国任务的加拿大侦察机做惊险动作挑衅。

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加拿大《环球新闻》6月1日引述加拿大军队和联邦政府的多个消息来源说，这些中国喷气式飞机经常在距离加拿大飞机只有20至100英尺的地方飞行，如此靠近，以至于加拿大飞行员可以与中国飞行员进行眼神交流，有时看到他们“竖起中指”。因为讨论敏感信息，这些消息人士不愿透露自己的姓名。

渥太华麦克唐纳-劳里埃研究所(Macdonald-Laurier Institute)的高级研究员查尔斯-伯顿(Charles Burton)说：“在如此高的速度下，这个距离是可怕的，在坠机时可能会导致灾难”。

加拿大CP-140 "极光"飞机目前正在参加"霓虹行动"，这是联合国为监督对朝鲜的制裁和防止这个流氓国家发展大规模毁灭性武器所做努力的一部分。该飞机由多个机组人员轮换频繁飞行。

消息人士告诉加拿大《环球新闻》，自圣诞节以来，中国战机已有大约60次在空中进行这种类型的拦截，其中有20多次被认为是危险的。

加拿大国防部向《环球新闻》证实了这些事件的细节，一位发言人说，这些事件"令人关切，而且越来越频繁"。

该发言人说，"在某些情况下，（加拿大）机组人员感到有足够的风险，他们不得不迅速修改自己的飞行路线，以增加距离，避免与拦截的飞机发生潜在的碰撞"。

据消息人士称，加拿大政府已就这些事件向中国政府发出了多份外交照会，称中国飞行员的行为"不安全和不专业"。据信，中国当局没有对这些谴责作出回应，也没有阻止此类事件的继续发生。

查尔斯-伯顿说，他不仅担心中国飞行员的行为可能导致空中碰撞，而且担心加拿大和中国之间发生国际事件的风险。

他说，我完全不明白为什么中国会冒着风险挑起一场国际事件，如果中国的飞机导致加拿大人丧生，可能会导致紧张局势极其加剧。

中国政府没有回应加拿大的关切，（没有）寻求控制这种冒险主义，这也非常令人担忧。

加拿大《环球新闻》指出，华为首席财务官孟晚舟因美国欺诈指控而被加拿大拘留近三年，以及随后加拿大人迈克尔-科夫里奇和迈克尔-斯帕弗在中国被监禁导致的加拿大与中国之间紧张关系尚未平息。尽管在去年9月，孟晚舟与美国检察官达成协议后，这三人都被释放。

该消息说，上个月，加拿大禁止华为和中国电信巨头中兴通讯为其不断增长的5G网络提供设备，进一步激怒了中国政府。

加拿大皇家空军退役中队指挥官、前F-35战斗机试飞员比利-弗林（Billie Flynn）说，加拿大人驾驶的 “大型、笨重”的极光号飞机 将难以摆脱如此近距离飞行的战斗机。

他告诉《环球新闻》：（极光号飞行员）做任何形式的规避动作都是可怕的，因为他们可能会绊倒中国战斗机飞行员，使其做出更不负责任和更危险的事情。