北约秘书长：乌克兰战争将是一场长期的消耗战

国际/北约/乌克兰战争

北约秘书长斯托尔滕贝格周四警告说，乌克兰战争将是一场“长期的”“消耗战”，西方国家应该为此做好准备。

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法新社报道，北约秘书长斯托尔滕贝格周四在华盛顿与美国总统拜登会晤后警告说，西方国家应该为乌克兰战争将变成“长期的”“消耗战”做好准备。

斯托尔滕贝格告诉记者们说，“我们必须做好长期的准备，因为我们看到的是，这场战争现在已经变成了一场消耗战。”

法新社指出，斯托尔滕贝格前往美国首都华盛顿，是为定于6月28日至30日在马德里举行的北约峰会做准备的。他表示他希望在峰会举行前就取得一些结果。

斯托尔滕贝格重申，北约不希望与俄罗斯直接对抗，但他也强调，西方军事联盟北约有“责任”支持乌克兰。

斯托尔滕贝格还补充说，“大多数战争，尤其是这场战争，最终都是通过谈判结束的，但我们所知道的是，谈判桌上发生的事情是与实地、战场上的局势密切相关的。”

当被问及西方是否会对乌克兰施加压力以便乌克兰同意割让领土以达成和平协议时，斯托尔滕贝格说：“关于乌克兰应该或不应该接受什么，这不是我们决定的或发表意见的。”

另外，就旨在将谷物运出乌克兰的海上走廊一事，北约内部是否存在讨论？斯托尔滕贝格不想置评。