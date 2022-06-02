华裔澳籍记者成蕾狱中待判 伴侣担心其健康恶化

中国，澳大利亚，成蕾案

被中国拘押的澳大利亚华裔记者成蕾的伴侣周四（6月2日）在受访时表示，他非常担心成蕾在狱中不断恶化的健康状况。

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今年47岁、曾任中国环球电视网（CGTN）英文主播的澳籍华裔记者成蕾2020年8月被拘捕， 这位两个孩子的母亲被控罪名是 "非法向国外泄露国家机密 "。

成蕾的长期伴侣尼克-科伊尔（ Nick Coyle）周四在接受澳大利亚天空新闻网采访时说，他对成蕾在监狱中面临的 "一系列健康问题 "感到担忧，这些问题因饮食原因而变得更加严重。据科伊尔说，由于中国的防疫限制，此前成蕾与澳大利亚官员之间每月的领事访问也已暂停。

今年三月，在遭拘押近20个月后，成蕾案在北京闭门开庭审理，甚至连澳大利亚驻华大使傅关汉也未被允许进入法庭旁听，法院宣布延后择期宣判，法新社报道指，成蕾可能面临终身监禁。

担任中澳商会首席执行长的科伊尔说，2020年8月，因为成蕾没有回复他发的信息，于是前往她的公寓查看，并报告了成蕾的失踪。 科伊尔说："当时一切看起来都很正常，直到我意识到所有的电子设备、电脑等物品都不见了时，我就很清楚发生了什么了”。

成蕾的被捕是中澳关系恶化的又一事件。自2019年底中国首次发现新冠病毒后，堪培拉要求对病毒来源展开国际调查，双方关系持续交恶。成蕾在2020年的被捕，也促使两名担心自己也会被捕的澳大利亚记者匆忙而坎坷地离开中国。

科伊尔向澳大利亚天空新闻网说，成蕾 "没有参与政治"，但可能因为她是澳大利亚在中国的一个高知名度人物而成为目标。