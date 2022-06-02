法兰西体育场大乱: 法内政部长道歉但坚称3-4万球迷用假票或没票

足球法兰西体育场混乱

利物浦和皇家马德里踢欧洲冠军联赛决赛。被阻止进入法兰西体育场的球迷们展示他们的决赛门票2022年5月28日巴黎法兰西体育场。

法兰西体育场大乱后 ：法国内政部长吉拉尔-达尔马宁（Gérald Darmanin）和体育部长艾梅丽-伍德阿-卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castéra）昨天6月1日下午接受法国参议院法律和文化委员会的听证。

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这两个委员会的主席在一份联合声明中说 "必须确保迅速吸取该事件的所有教训，要让世界对法国举办重大活动的能力放心"。

法国内政部长达尔马宁就欧洲冠军联赛决赛的“灾难性”组织工作发表了道歉声明，为赔偿球迷和制裁警察铺平了道路，同时他坚持自己对大规模假票数量的争议性说法。

达尔马宁昨天 下午与法国体育部长艾梅丽-伍德阿-卡斯特拉一起出现在参议院法律委员会面前，他们对由于大混乱而被"破坏的体育节日"和"有时不可接受的警方过度行为"表示了遗憾。

达曼宁承认说："很明显，事情本可以组织得更好"。他还表示，已“要求警察局长”对警察部队的两名成员”进行制裁。

不过，这位内政部长仍坚持自己指责英国球迷的说法。他重申说，那次此赛有"11万人”在法兰西体育场"之内和周围"参加了比赛。这个数字比计划的容量多出"35,000"名球迷。而且，据他说，其中很多人持有伪造的门票或没有门票。

2022年5月28日上周六，利物浦和皇家马德里之间的欧洲冠军联赛的决赛被推迟了37分钟，因为法兰西体育场周围出现了大混乱场面，安保人员努力应对庞大的人群和翻越围栏的球迷。警方部署了催泪瓦斯，但没有任何严重的伤害。

据法国当局称，那天的比赛，有3-4万名英国球迷在没有门票或持伪造门票的情况下来到法兰西体育场，造成了大规模的拥挤、混乱和警察的干预。据法国足联（FFF）和欧足联的估计，上周六被扫描出来的假票有"2800张"。