非盟主席萨勒访俄见普京 要求解封乌克兰粮食出口

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非盟主席麦基-萨勒于2022年6月3日在俄罗斯索契与俄罗斯总统弗拉基米尔-普京举行会谈。

非盟现任主席，塞内加尔总统麦基-萨勒（Macky Sall）6月2日飞往俄罗斯在索契与俄罗斯总统弗拉基米尔-普京会面。乌克兰的粮食由于俄军封锁黑海和敖德萨港而无法大批量运往非洲。

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塞内加尔总统办公室在一份声明中说，这次访问 "是非盟现任主席国塞内加尔为促进乌克兰战争的平息以及释放粮食和化肥库存所做努力的一部分，这些库存被封锁特别影响到非洲国家。

该声明补充说，这次访问是应普京先生的邀请进行的。萨勒先生将由非盟委员会主席、乍得人穆萨-法基-穆罕默德（Moussa Faki Mahamat）陪同。

本着同样的精神，非盟接受了乌克兰总统沃洛基米尔-泽连斯基通过视频向非盟组织发表讲话的请求，其日期和方式将由双方商定。

据法新社说，塞内加尔总统萨勒周二给在布鲁塞尔开会的欧洲国家领导人的信息中，要求尽一切可能"释放"乌克兰的粮食库存，这些库存因俄罗斯封锁黑海的和敖德萨港，而无法运走。

萨勒谈到了粮食"短缺和广泛的价格上涨的灾难性情景"。他指出，“目前的危机是在冠状病毒（Covid-19）危机之后发生的，该危机已使非洲的饥饿状况恶化”。他说：“最坏的情况可能就在我们前面”。

萨勒回顾说，许多非洲国家，包括他自己的国家塞内加尔，都严重依赖从乌克兰地区进口粮食。他还对欧洲的制裁措施将俄罗斯银行排除在国际结算Swift系统之外的后果表示担忧，Swift是一个用于汇款等关键交易的安全信息平台。

联合国大会3月2日就要求"俄罗斯立即停止对乌克兰使用武力"的决议案投票，结果与西方国家关系密切的塞内加尔弃权，这让许多人感到惊讶。不过，塞内加尔在3月24日投票赞成联合国“要求俄罗斯立即停止战争”的第二项决议。（近一半非洲国家在两次投票中或弃权或未投票）。

萨勒先生5月底在达喀尔与德国总理奥拉夫-朔尔茨会晤时解释说，冲突"影响"到了非洲人，但却发生在 "另一个大陆"上。然而，他说他比过去更明确地"谴责了入侵"。