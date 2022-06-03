石油输出组织决定微幅增产石油 拜登六月底访沙特

石油输出国组织欧佩克及其俄罗斯的盟友国决定稍微多生产一点石油。欧佩克产油国的这一决定旨在安抚市场；而欧洲已下令对大部分俄罗斯石油黑金实施禁运。

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根据世界报指出，石油输出国组织欧佩克及其俄罗斯的盟友国决定将

稍微打开他们的石油闸门，微幅增加一点石油的生产。产油国集团的这一决定旨在安抚市场，而欧洲已下令对大部分俄罗斯黑金实施禁运。

自 2 月 24 日乌克兰战争爆发仅三个多月后，石油输出国组织欧佩克的石油闸门开始松动。 自 6 月 2 日星期四以来，欧佩克 及其盟国制定了新目标：7 月每天额外多销售 648,000 桶，总计有 4300 万 桶。

这数量超过了自上一季度以来的每月的增幅（上一季度，每天增加 432,000 桶），

比 2021 年夏天以来每天增加的400,000桶石油数量更多；此前是因新冠疫情产油国集团大幅减少生产。

被称为欧佩克+的非正式石油输出国联盟因乌克兰战争陷入了困境。 即使俄罗斯现在因入侵乌克兰而受到欧美制裁，如何让俄罗斯这个自 2016 年以来加入的新盟友继续存在同一组织，留在其行列？而且俄罗斯和沙特是世界主要石油输出大国。

5月30日星期一，在美国和英国之后，欧盟国家一致同意：欧盟打算在2022年底之前将俄罗斯石油的进口量减少90%左右。

美国事实上并未等到乌克兰发生战争才敦促欧佩克及其盟国增产。 据《纽约时报》6 月 2 日星期四的一篇出版物报道，由于美国总统拜登看到本国的战略或商业股票融化得比预期更快，拜登现在计划在 6 月底之前访问沙特阿拉伯商讨相关事宜。拜登在那里将会见王储穆罕默德·本·萨勒曼。