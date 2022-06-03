美副国务卿谢尔曼促欧洲助美国对抗北京的竞争

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美国副国务卿温迪-谢尔曼周四（6月2号）谴责中国在世界上的霸权欲望，呼吁欧洲帮助美国对抗北京的竞争。

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法新社报道引述谢尔曼在华盛顿与欧洲媒体举行的视频会议上说："甚至在（中国）主席习近平和俄罗斯总统普京于2月宣布他们的 "无上限 "伙伴关系之前，中国已经挑战了欧洲的安全、欧洲的经济和欧洲的价值观。“ 在谈到中国对欧洲的 "经济骚扰"时，谢尔曼举了一些例子，包括中国最近阻止立陶宛的出口，北京"未能交付"在黑山共和国修建的一条高速公路 ，以及针对阿迪达斯和耐克等欧洲公司的作为。

谢尔曼的新闻发布会是在她的上司、美国国务卿布林肯发表对话政策讲话之后举行的。布林肯在5月25日的一次演讲中说，华盛顿正在与北京展开激烈的竞争，以维护全球秩序。尽管目前俄罗斯正入侵乌克兰，但布林肯坚称北京是世界秩序的主要威胁。 华盛顿同时指责北京试图重塑世界秩序，而且是唯一一个拥有经济、政治和军事实力的国家。

拜登政府谈到需要向中国施压，使其遵守规则，特别是在南海冲突和贸易方面。谢尔曼周四告诉欧洲媒体， "尽管北京远在千里之外，但中国的行动影响着欧洲的未来，" 她欢迎目前与欧洲人在这一领域的合作，同时希望 "调整我们的方法"。

谢尔曼强调，在Covid-19新冠大流行病和乌克兰战争之后，"所有人都在考虑供应链问题"。

谢尔曼说，"美国并不寻求与中国发生冲突"，也不寻求使其经济与中国经济 "脱钩"。她说："我们不希望发生新的冷战，"但 "我们不能指望北京改变其行为。“

她还强调，美国 "关注 "俄罗斯和中国之间的这种联盟，威胁北京说，如果中国当局决定向俄罗斯运送设备（武器），就会有 "后果"，而目前还没有这种情况。她同时也谴责北京正在大规模地转播来自莫斯科的一系列 "假消息 "的事实。

法新社报道引述谢尔曼最后总结说： "坦率地说，我认为俄罗斯和普京将在很长一段时间内成为贱民，我不确定中国会从中受益。"