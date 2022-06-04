斯托尔滕贝格与埃尔多安就芬兰和瑞典入盟北约进行对话

北约/ 土耳其

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格在周五与芬兰总理桑娜·马林会面，并同土耳其总统塔伊普·埃尔多安就芬兰和瑞典入盟的问题展开了对话，试图克服两国寻求入盟之际遭遇的来自土耳其的阻力。

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综合路透社和美联社消息，斯托尔滕贝格周五晚间在推特上表示，他在华盛顿会见了芬兰总理马林，两人就“应对土耳其的担忧，推动芬兰和瑞典加入北约”的必要性交换了意见。

斯托尔滕贝格表示，他也与埃尔多安进行了“具有建设性的电话会谈”，称土耳其是北约“重要的盟友”，并赞扬土耳其为一项重要的协议所做的努力，即在俄罗斯入侵乌克兰导致全球粮食短缺的情况下，确保从乌克兰安全运输粮食的供应。斯托尔滕贝格在推特上表示，他和埃尔多安将继续对话，但没有透露更多细节。

土耳其总统办公室周五则声明，埃尔多安在电话中告诉斯托尔滕贝格，土耳其对瑞典和芬兰入盟的担忧，“有着公正合理的理由”。他向斯托尔滕贝格解释称，“芬兰和瑞典两国都应该明确表示各自已经停止对恐怖主义的支持，已经取消了对土耳其的制裁，已经准备表现出作为未来成员国的团结一致精神”。

接下来的一周，布鲁塞尔将迎来瑞典，芬兰和土耳其高层官员，就土耳其反对两国加入北约进行磋商。