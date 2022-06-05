世界环境日原始森林在“哭泣”

世界环境日/热带森林

世界各地的热带雨林正处于困境之中。联合国环境规划署正在呼吁恢复人类正在退化的生态系统。热带森林就是一个例子，热带森林对我们地球的生存至关重要。

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据本台报道，农业的扩张、木材的开采、金矿的开采或狩猎......。这些都是正在侵蚀热带森林的危险。而现在，即使是本应受到保护的地区也受到了人类过分活动的影响，正如法国国家自然历史博物馆热带生态学教授Pierre-Michel Forget所解释的那样：“我们现在认为，这些受保护的森林中有50%以上其实处于不良状态。它们受到人类活动的严重影响，特别是破坏性砍伐、狩猎、开建道路等。采矿作业也在使这些森林退化，但这些森林却被美其名曰说成是 "受保护 "的。”

据专家认为，“那么，我们如何才能有效地恢复这些环境？重新造林，是的，但同时也要保护动物。昆虫、鸟类和哺乳动物参与了植物的生命周期”。专家说，"要重新种植树木，就需要种子。但这些种子，通常在热带森林中，寿命极其有限，从几天到几周不等。它们不能储存，在热带地区，再生主要是通过动物传播种子来实现。”

森林产生氧气。研究人员提醒我们，保护这一生态系统非常紧迫，因为森林不仅产生氧气，而且还限制了地面温度升高，从而有助抑制全球变暖。今天，地球正面临着三重紧急情况：气候变暖太快，这将让人类和自然无法适应；生物多样性遭大规模灭绝，目前约有100万个物种面临灭绝的威胁；以及污染，继续毒害我们的空气、土地和水......。