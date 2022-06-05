朝鲜连续发射8枚弹道导弹 日本首相强烈抗议

6月5日，首尔的一个火车站，一名男子走过屏幕，屏幕上播放朝鲜导弹试验文件镜头

韩国军方当地时间6月5日上午宣布，朝鲜已向日本海发射了8枚短程弹道导弹。

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据韩国联合参谋本部称，朝鲜于5日上午9时08分至30分钟从首都平壤附近的顺安一带，向日本海发射8枚短程弹道导弹。

本月2日至4日，美国和韩国举行有美国核动力航母参加的联合军演，有消息称这次发射是对这次军演的对抗与牵制。

日本防卫大臣岸信夫5日在防卫省举行的新闻发布会上宣布，朝鲜当天发射的弹道导弹全部落入日本专属经济区（EEZ）之外。首相岸田文雄在福岛县葛尾村对记者表示，日本方面已向朝鲜方面提出强烈抗议，称“朝鲜的一系列行为威胁到地区和国际社会的和平与稳定，是绝对不能容忍的”。

岸田表示：“发射这种弹道导弹也违反了国际法，表示强烈谴责。”“我们将继续与美国和韩国密切合作，收集信息并全力进行警戒监视。”

5日上午，日本外务省亚太局局长船越健裕与美国对朝政策特别代表金成、韩国朝鲜半岛和平交涉本部长金健举行电话会议，强烈谴责朝鲜在不同的地点发射多枚弹道导弹，并一致认为朝鲜发射导弹和开发核武，是“对国际社会的明确和严重的挑战”。

日美韩三方一致认为，“将继续加强日美、日韩、日美韩的密切合作”，为遵循联合国安理会决议，实现朝鲜完全无核化而努力。