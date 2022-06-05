27个非猴痘流行国通报780例 WHO：恐不只于此

猴痘

世界卫生组织5日指出，27个非猴痘流行国家共已通报780起经实验室确认的病例，“恐为低估”。世界卫生组织维持猴痘对全球公卫构成“中度风险”评估。法新社报导，世界卫生组织表示，因流行病学和实验室资讯有限，5月13日至6月2日共780起通报案例恐为低估。

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世界卫生组织指出：“其他国家也将发现病例，病毒将会进一步散播的可能性很高。”

除了遭到隔离的病人以外，几乎没有住院治疗的通报。

根据世界卫生组织，非流行国家当中通报最多案例的几个国家包括英国（207例）、西班牙（156例）、葡萄牙（138例）、加拿大（58例）、德国（57例）。

也有欧洲和北美以外国家出现病例：阿根廷、澳洲、摩洛哥、阿拉伯联合大公国的病例数都是个位数。

非猴痘流行国只要出现一起病例，就会被视为爆发疫情。

世界卫生组织指出：“一些国家通报的新病例不再只是之前确诊病例的已知接触者，意味还有些传播链被漏掉了，有病毒传播没有被探测到。”

世界卫生组织最新疫情通报中指出：“虽然当前对人类健康和公众的风险仍低，如果病毒利用机会在非流行国家自行发展成为广为散播的人类病原体，那么公卫风险可能升高。”

通报指出，考量到这是首度出现许多猴痘病例和群聚感染同时发生在非流行和流行国家，WHO评估全球风险等级为中度风险。

世界卫生组织表示，出现病例的非猴痘流行国迄未通报死亡病例；但流行国持续通报有新增病例和死亡病例。

世界卫生组织将喀麦隆、中非共和国、刚果共和国、刚果民主共和国、赖比瑞亚、奈及利亚、狮子山、加彭、象牙海岸列为流行国。另外迦纳则有动物感染病例。

上述流行国其中前7个今年前5个月一共通报了66起死亡病例。