【视频】泽连斯基视察顿巴斯前线 乌军重夺回北顿涅茨克一半地区

乌克兰，俄罗斯，泽连斯基

乌克兰周日表示，乌军在俄军猛烈炮火下的北顿涅茨克取得了进展，重新夺回了这一顿巴斯战略重镇的"一半"的地区。自俄军入侵以来极少离开基辅地区的乌克兰总统泽连斯基，5日赴顿巴斯地区视察以鼓舞前线士兵。

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泽连斯基在他每日发布的视频中说，"我们前往了利西昌斯克和索莱达"，视察了北顿涅茨克附近这些城镇的乌军指挥所。北顿涅茨克是顿巴斯的战略重镇，几天来双方在此鏖战，莫斯科试图夺取该城，以控制整个顿巴斯地区。乌克兰总统办公室表示，泽连斯基还访问了位于顿涅茨克州西南部的巴赫穆特，并与军队官兵会谈。总统办公室说，视察期间泽连斯基 "加深了对前线防卫作战情况的了解"。

泽连斯基在视频中说，"我想感谢你们的出色工作，感谢你们的工作，感谢你们保护了我们所有人、我们的国家“。他说，"我很感谢每个人。"照顾好你们自己！" "我为我遇到的、与之握手的、与之交流的、支持的每一个人感到骄傲”。

泽连斯基还说，他访问了扎波罗热，会见了一些从马里乌波尔逃出的居民，他说，"他们每个家庭都有各自的故事“。"他们大多数家庭都没有男人："一个家庭的丈夫上了战场，另一个家庭的丈夫被囚，另一个家庭的丈夫不幸已经离世。这些失去家庭、失去爱的人充满悲剧。但我们必须为孩子们而活着”，他说，“真正的英雄，他们就在我们中间”。

报道说，这是自今年2月这是自俄罗斯入侵乌克兰以来，泽连斯基第二次视察基辅以外的地区，此前他在5月底视察了哈尔科夫。

点击视频，观看法国电视France24的视频报道

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky félicite un soldat, à Soledar, dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, le 5 juin 2022. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER