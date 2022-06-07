美法英德四国提出决议案要求德黑兰与国际原子能机构进行合作

伊核问题

美国、法国、英国以及德国向国际原子能机构提交了一份决议案，对伊朗在核问题上的行为提出批评，要求德黑兰与国际原子能机构进行合作。如果决议获得通过，这将是自2020年6月以来对伊朗的首次指责。

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据法新社报道，何时就该决议案进行表决，现在尚未决定，估计可能会在本周四举行。从6月6日至10日在奥地利维也纳举行国际原子能机构六月份的理事会会议，讨论该机构总干事拉斐尔·格罗西关于在伊朗的核查和监测的最新报告以及乌克兰问题。

格罗西在维也纳举行的新闻发布会上表示，伊朗有一个雄心勃勃的核计划，合作并消除其活动的模糊性符合其利益。格罗西补充说，该机构从伊朗获得的信息不足，伊朗应继续提供必要的澄清。他指出，伊朗拥有足以制造核弹的铀只是时间问题。

美国国务院发言人普赖斯也表示，国际原子能机构总干事所宣布的有关伊朗拥有大量浓缩铀的评估，与华盛顿方面的评估一致。普赖斯补充称，美国总统拜登承诺，伊朗将永远无法处于能够拥有核武器的地位，美国正寻求重返伊核协议，但前提是这符合美国的国家安全利益。

对西方正努力通过的这项针对伊朗的决议，伊朗对此举的后果发出警告。伊朗外长侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉希安表示，谁在国际原子能机构推动针对德黑兰的决议，都将对后果负责。但他表示，德黑兰欢迎达成一项良好、紧密和持久的协议，如果美国和欧洲三国采取现实主义，这是可能的。

国际原子能机构每年分别于3月、6月、9月和11月召开理事会。2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年，美国时任总统特朗普单方面退出该协议，并对伊朗的石油等进行了全面的单边制裁，誓言要让德黑兰屈服。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款。