俄外长访土耳其谈乌克兰谷物出口 敖德萨港担心俄军趁排雷攻占

乌克兰粮食出口

俄罗斯外长今天6月8日在安卡拉与土耳其外长谈建立保障乌克兰粮船安全的黑海通道的条件。不过，乌克兰担心俄军会趁着敖德萨港口海域排雷之机，攻占这个乌克兰的重要港口。

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俄外长谢尔盖-拉夫罗夫6月8日周三在安卡拉说，俄罗斯"准备"在土耳其的合作下保证离开乌克兰港口的粮船安全。

应联合国要求，土耳其提出帮助护送来自乌克兰港口的船队。不过，在俄罗斯入侵乌克兰的背景下，乌克兰海岸附近存在水雷，其中一些已经被发现。

敖德萨州政府发言人布拉丘克（Sergei Bratchuk）表示，乌克兰方面拒绝清除敖德萨港口的水雷，因为它担心俄罗斯军队会利用这个机会攻击该城市。

他在电报群（Telegram）发布视频信息中说，如果乌克兰在其主要港口排雷，那么俄罗斯"将会发动进攻，它梦想着空降部队"。

他还说："俄罗斯黑海舰队将假装撤到被吞并的克里米亚。一旦进入敖德萨港的通道被清理，俄罗斯舰队就会出现在那里。

这位敖德萨州政府发言人是在俄外长拉夫罗夫周三在安卡拉与土外长恰武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）讨论建立海上走廊以促进黑海粮食出口之前不久，发表的上述评论。

土耳其防长阿卡尔同时与俄罗斯防长绍伊古通了电话。据土耳其国防部一份声明说，两位部长讨论了"为安全运输谷物、向日葵和其他农产品所能采取的措施"。

此外，土耳其外长恰武什奥卢今天还表示：如果我们要开放乌克兰的国际市场，我们认为，消除对俄罗斯出口的障碍是“合法的”。

乌克兰驻安卡拉大使博德纳上周五指控俄罗斯"无耻地偷窃"乌克兰的粮食，主要出口到土耳其。

据土耳其农业部长克里西奇（Vahit Kirisci）称，安卡拉已和乌克兰达成"一项协议，乌方将向土耳其交付（价格）比“船上交货价（FOB）便宜25%的货物"。据他称，这是乌克兰感谢土耳其的姿态。据土耳其几家报纸周二援引他的话说，"讨论正在继续"，“俄罗斯和乌克兰都对我们有信心"。

自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来的持续冲突，阻断了乌克兰通过黑海的大部分出口，导致价格飙升，并给依赖它的国家，特别是给非洲和中东地区带来严重的饥荒风险。

据乌克兰新闻界说，定于周三在安卡拉举行的讨论，除了土耳其和俄罗斯之外，还将涉及 "联合国和乌克兰"。但乌克兰驻安卡拉大使馆周二否认其大使瓦西里-博德纳（Vasyl Bodnar）曾与拉夫罗夫先生有过任何接触。

改名乌克兰大使博德纳上周五指控俄罗斯"无耻地偷窃"乌克兰的粮食，并从2014年被莫斯科吞并的克里米亚南部出口乌克兰的粮食，主要出口到土耳其。

土耳其被视为乌克兰的盟友，向其提供作战无人机，但却小心翼翼地对俄罗斯保持中立的立场，因为它在能源和粮食供应方面依赖俄罗斯。

在俄罗斯侵略乌克兰战争之前，乌克兰正在成为世界第三大小麦出口国，并提供世界一半的葵花籽以及油料的贸易。基辅每月出口世界12%的小麦、15%的玉米和50%的葵花籽油。