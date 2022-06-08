北京资助柬埔寨有争议海军基地开工

柬埔寨/中国/美国

中国和柬埔寨官员在西哈努克市云壤海军基地翻修动工仪式2022 年6月8日。

柬埔寨和中国6月8日启动了一个由北京资助的项目，以翻新一个美国担心会被用于中国军事目的的海军基地。

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据法新社介绍，柬埔寨国防部长狄班（Tea Banh）和中国大使王文天今天周三到场见证了新设施的开工，包括一个船舶维修车间、两个防波堤、一个干船坞、一条滑道和挖沙设施，可供大型船舶停靠。在现场可以看到重型建筑设备。

柬埔寨国防部长狄班向包括外国外交官的几百名客人说，有指控称，升级后的云壤（Ream）基地将完全由中国军队使用。“不，根本不是那样”。

他补充说：不要太担心，云壤海軍基地非常小（...）。它不会对任何人、任何地方构成威胁"。

据一位柬埔寨官员说，该项目将在两年内完成。

该报道说，多年来，这个基地一直是柬埔寨和美国之间有争议的问题。华盛顿长期以来一直怀疑该地正在被改造成一个供中国使用的海军基地，因为中国寻求通过军事基地网络扩大其国际影响力。

美国大使馆发言人斯蒂芬妮·阿尔扎特（Stephanie Arzate）表示，美国和该地区的其他国家对这个项目的意图、性质和范围缺乏透明度表示关切。

她告诉法新社："中华人民共和国在云壤的独家军事存在可能会威胁到柬埔寨的自治权，并破坏区域安全。

对该基地的担忧可以追溯到2019年，当时《华尔街日报》报道了一份允许北京在那里停靠军舰的秘密协议草案。

今天开工的这个基地位于暹罗湾的战略位置，是进入南中国海的通道，而中国声称拥有几乎全部南中国海的主权。

本周早些时候，美国《华盛顿邮报》援引要求匿名的西方官员的话称，正在柬埔寨西哈努克港附近建造一个新的设施，供中国海军"专门"使用。

但是北京和金边都否认了这一指控，金边说，这个基地的开发"不是什么秘密"。