卢甘斯克州长:我们可能不得不暂时撤离北顿涅茨克

北顿涅茨克

乌克兰卢甘斯克州长今天6月8日表示，乌克兰部队可能不得不暂时撤出乌东城市北顿涅茨克（Sievierodonetsk），以获得更牢固的防御阵地。他还说，“俄罗斯正将其所有力量集中在该地区"。

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卢甘斯克州长谢尔盖-盖达伊（Serguiï Gaïdaï）在乌克兰1+1频道上说："我们可能不得不撤退，因为该市部分地区已被俄罗斯人控制数日。但他保证，撤军不等于永久放弃这座“对控制整个顿巴斯采矿盆地至关重要”的城市。

谢尔盖-盖达伊承认说，“要守住北顿涅茨克非常困难”。因为“所有的部队，所有的预备队都被敌人，也就是俄罗斯军队动员起来，切断里西昌斯克-巴赫穆特的主要道路，以夺取北顿涅茨克。他还说：他们正在非常猛烈地炮击里西昌斯克。"到处都有爆炸，一天24小时都有"。

俄罗斯国防部长绍伊古周二在一次罕见的电视简报中宣称，俄军已"完全解放"该市居民区，并说，俄军正在控制北顿涅茨克的工业区和邻近的城镇。

北顿涅茨克是卢甘斯克东部仍在乌克兰手中的最大城镇。俄军士兵在撤出或被赶出包括基辅郊区在内的其他乌克兰领土后，最近几周以来一直在这个地区缓慢推进。

俄军目前正在试图征服整个顿巴斯，这里是乌克兰东部由顿涅茨克和卢甘斯克地区形成的采矿盆地。自2014年以来，这个重工业基地的部分地区已落入亲俄分离主义分子手中。