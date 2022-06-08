谷爱凌宣布将担任美国申奥大使

谷爱凌美国申奥大使

曾代表中国参加北京冬奥滑雪项目的谷爱凌周二（6月7日）在纽约宣布，她将担任美国申办2030年或2034年盐湖城冬奥会的大使。谷爱凌的国际问题曾引起一些疑问。

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据美国《时代》杂志消息，中国自由式滑雪奥运冠军谷爱凌（Eileen Gu）星期二在 "时代100 "峰会上宣布，她将担任美国申办2030或2034年盐湖城冬奥会的大使。

她周二在纽约告诉《时代》周刊高级体育记者肖恩-格雷戈里（Sean Gregory）说：我认为这是全球化的一个美好的事情，我们可以利用滑雪、利用体育、利用冬季冰雪运动将人们连接起来"。

谷爱凌表示，盐湖城特别希望成为一个全球目的地，让世界各地的运动员来这里训练，他们希望将15个新国家纳入冬奥会。我认为这是非常美好的事情，我一直支持这一点，所以我真的很荣幸能成为整个事情的一部分"。

该报道说，在美国和中国之间地缘政治关系非常紧张的时候，一个杰出的中国人物帮助美国的事业是非常罕见的。

盐湖城-犹他州运动会委员会主席兼首席执行官弗雷泽-布洛克说："拥有像谷爱凌这样在世界范围内具有非凡影响力的人，特别是在年轻人中，对我们来说简直是“梦想成真”。

18岁的谷爱凌说，她并不后悔在2022年北京冬奥会上代表中国而不是美国。她成为今年早些时候第一个在一届奥运会上赢得三枚奖牌的极限运动运动员，其中两枚是金牌。但她的成功伴随着围绕她决定在奥运会上为中国滑雪的争议，尽管她是在美国出生和长大。

谷爱凌的母亲来自北京，她于2019年在Instagram上宣布，她将代表中国参加2022年奥运会，以 "帮助激励数百万年轻人"，在她母亲的家乡"团结人民，促进共同理解，创造沟通，并建立国家之间的友谊"。

时代杂志这篇报道说，虽然谷爱凌在中国受到广泛欢迎，但她因回避有关其国籍和是否仍持有美国公民身份的问题而面临审查。一方面，中国不允许拥有双重国籍，另一方面没有记录显示她放弃了美国公民身份。