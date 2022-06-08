韩美日磋商应对朝核威胁 要将三方合作扩到全球

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韩美日三国副外长在首尔磋商，讨论强化安全合作，以应对朝鲜日益严重的核威胁。三方还同意将合作范围扩展到印太地区至全球。

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美国副国务卿舍曼，韩国副外长赵贤东，日本外务次官森健良，今天6月8日在首尔举行美日韩三国副外长会议。据共同社说，目前有许多意见认为朝鲜核武与导弹技术日渐精进，即将强行进行核试验，韩国外交部第一副部长赵贤东在磋商后表示，“日美韩将强化安全合作”。

朝鲜6月5日向日本海发射了8枚短程弹道导弹。美韩两军为制约朝鲜，发射了8枚战术地对地导弹，并在黄海上空实施战机编队飞行，明确了不会对朝鲜挑衅行为坐视不理的立场。

据韩联社说，韩美日副外长8日在首尔商定加强三国安全合作，应对愈演愈烈的朝鲜核导威胁，并表明在支援乌克兰、稳定供应链等地区及全球事务上加强协作的决心。

韩国副外长赵贤东表示，在朝鲜可能进行第七次核试验等新的挑衅、核导威胁愈演愈烈的情况下，韩美日就三国协作的重要性形成共识，决定加强安全合作。

三国副外长在当天发布的另一份联合声明中表示，三国承诺将推进安全合作，以抑制来自朝鲜的威胁。

该明强烈谴责朝鲜反复进行非法的弹道导弹发射活动。舍曼重申了包括“延伸威慑”在内的协防韩日的坚定承诺。

赵贤东表示，三方一致认为朝鲜接连发射导弹是对韩半岛及国际和平与安全的严重挑衅，韩方将进一步加强与国际社会的协作，促使朝鲜立即停止非法活动，重返对话轨道。

加强地区威慑力

森健良表示，为实现朝鲜的完全无核化，三国就更加紧密协作加强地区威慑力，并从作为联合国成员国发挥外交作用的角度出发进一步密切三边合作达成一致。

韩联社说，不同于赵贤东和森健良使用的“朝鲜无核化”措辞，三国联合声明和舍曼发言时，都使用了“韩半岛完全无核化”的表述。舍曼说，美国仍为与朝方不预设条件地见面做好准备，她再次强调美国对朝鲜不怀有任何敌意。

这个声明还称，美日韩三方在会上商讨地区及全球各领域的当务之急，包括遵守国际规范，维护自由公正的经济秩序，共同努力增进印太地区的包容、开放、自由。

全球合作

韩国副外长赵贤东表示，三国合作的地理范围不限于韩半岛，而在向印太地区乃至全世界拓展，合作的深度和广度也在逐渐提升。

美日韩三国副外长还批评了俄罗斯入侵乌克兰，一致表示将向乌克兰提供追加援助。赵贤东说，三国将继续援助乌克兰，以期恢复和平，支持战后重建。美国副卿舍曼说，三方进行了广泛的讨论，其中也包含乌克兰问题，美国将与盟友、伙伴密切合作，让俄罗斯总统普京及其支持者为侵犯乌克兰的主权和领土完整付出代价。

韩美日轮流举行三国副外长会议，此次迎来第十次会议，也是时隔5年在韩开会。下届会议预计将于今秋在日本举行。