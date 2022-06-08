默克尔对其政策“无怨无悔”

默克尔/俄罗斯/乌克兰

德国前总理默克尔在卸任六个月后首次接受采访。自2月24日俄罗斯侵略乌克兰以来，呼吁她应该为其执政16年间的乌克兰和俄罗斯政策道歉的声音越来越多。她辩称：“我做了我能做的一切”，“我不明白为什么我应该道歉”。

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6月7日星期二，这位德国前总理在柏林联合剧院的舞台上接受了《明镜》记者的采访。她说，她对俄罗斯的政策"没有歉意"，拒绝那些认为她需要为其对俄罗斯和乌克兰政策道歉的说法。自2月24日乌克兰战争开始以来，德国舆论出现要求她道歉的声音越来越多。默克尔说，"我做了我能做的一切，以防止事情走错路。但如果外交手段失败了，并不意味着它不是正确的方式。所以，我不明白为什么我应该道歉"。

据法国《世界报》介绍，默克尔不后悔在2008年布加勒斯特峰会上对乌克兰加入北约的前景说“不”，而且坚持认为自己是对的。她指出，首先，因为当时的乌克兰"不是我们今天所知的国家"，而是一个"严重分裂"的国家，是一个"由寡头统治的不稳定的民主体（...）"。第二，因为俄罗斯总统弗拉基米尔-普京会把这（乌克兰加入北约）解释为"宣战"。她说，“你不可能在一夜之间成为北约的成员”。 “这是一个漫长的过程，如果我们已经开始那样做，我相信普京会做出对乌克兰不利的决定”。

2014平息事态

那么，默克尔也不后悔在克里米亚被吞并，2014年顿巴斯战争开始后，她对弗拉基米尔-普京的过于宽容迁就？她也不后悔。默克尔承认，2015年初，她与当时的法国总统弗朗索瓦-奥朗德谈判达成的明斯克协议并非"最佳"，但"这个协议平息了事态，给了乌克兰时间成为今天的国家"。默克尔认为，当时对俄罗斯的制裁和将其排除在八国集团（G8）之外的决定证明，她并没有"安抚"克里姆林宫的意愿。相反，她说："我不知道如果普京在2014年继续逍遥法外，无人担心的话，会发生什么事情。"

最后，她也不后悔发展了柏林和莫斯科之间的贸易关系，特别是在能源领域，并冒着增加德国对俄罗斯天然气依赖的风险，支持北溪2号项目。她答称，“我从未想过普京会因为贸易而改变”，“但俄罗斯是我们的邻居，我们不能忽视它”。

因此，回过头来看，默克尔认为，她所做的决定即使不是最好的，也至少是最不坏的。在她看来，这些决定可以使她"与俄罗斯找到一种和平共处的方式，“使我们不会发现自己处于一种战争状态”。尽管她事后认识到，所有这些努力，最终并未能够建立一个可避免新冲突的“共同安全架构”。

否认对普京天真

默克尔与普京相识于2007年的索契会面。她不想让人感觉她对普京很天真。她说，普京持续受到前苏联解体记忆的困扰。“那天他告诉我，苏联的解体是20世纪最严重的灾难。我告诉他，那是我生命中最美好的时刻之一"。默克尔以此话暗示自己曾在前共产东德（德意志民主共和国GDR）度过的青年时代。

默克尔也承认，面对"只懂武力语言"的弗拉基米尔-普京，欧洲对他的威胁力度可能还不够大"。她承认说，普京看到，我们--不仅是德国，还有其他国家--不再像冷战时期那样具有打击力"。

默克尔还说，如果德国近年来未能达到北约规定的将国内生产总值的2%用于国防的目标，年不是她的政党基民盟的错，而是她当时的合作伙伴社会民主党（SPD）的错，后者当时也反对德国联邦国防军购置武装无人机。