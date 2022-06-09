世卫：新冠病毒是由实验室泄漏出来的假设，值得进一步研究

世卫/新冠起源

法新社发自日内瓦的报道表示，世卫组织任命的专家周四认为，新冠病毒是从中国实验室逃逸出来的假设，值得“进一步研究”。他们强调，就新冠大流行的起源，不论是哪一种可能，目前都缺乏明确的证据。

广告 继续浏览后续

27位涵盖广泛学科的专家还针对新冠病毒从蝙蝠通过一种尚未确定的中间动物传播到人类的理论，制定了一份额外的研究清单。

世界卫生组织的新流行病源头调查专家小组（SAGO）的专家警告说：“这份初步报告无意（事实上也不会）提供关于新冠起源的明确结论，因为需要从报告建议的研究中获得更多的信息”。

法新社指出，新流行病源头调查专家小组（SAGO）的使命远远超出了只是对新冠起源进行调查。它首先要建立一个最佳实务目录，以便能够更好、更快地检测出下一次流​​行病的载体。

但是，它的注意力自然也集中在新冠病毒的起源上。根据世界卫生组织，自2019年底在中国武汉发现首个新冠病例以来，这一病毒已导致大约1500万人死亡。

关于新冠起源的争论在科学界是非常激烈的，但是它的政治层面的意义让调查变得非常复杂。

在与中国当局进行了长时间的谈判后，第一个由国际和中国科学家组成的混合小组于2021年初在中国进行了调查，他们偏重于中间动物的假设，偏重于疫情是从武汉的一个市场开始的。