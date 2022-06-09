北顿涅茨克绝地苦战:如有西方远程武器2-3天可夺回

北顿涅茨克

乌克兰军队仍在北顿涅茨克绝地苦战，试图夺回被俄军控制的地盘。卢甘斯克州长盖达依（Sergei Gaïdaï）今天6月9日表示，只要拥有西方的远程火炮武器，乌克兰能"在两三天内"夺回这座关键城市。

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俄军几周来一直试图夺取卢甘斯克地区这个工业城镇，因为该市对控制整个顿巴斯采矿盆地非常重要。卢甘斯克州长盖达依周三晚间说，俄军最近几天在北顿涅茨克收复了阵地，现在控制了城市的"大部分"地区。

美国已宣布将向基辅提供四套海马斯（Himars）精密火炮系统，射程大约80公里，这款海马斯比类似的俄罗斯系统射程略长。乌克兰人曾多次要求西方提供更多的远程火箭系统。

美国参谋长马克-米利将军周三表示，华盛顿希望在确保乌克兰士兵已掌握这些系统后，再向他们提供更多。

此外，英国已经宣布将向乌克兰提供类似的多管火箭炮系统。

卢甘斯克州长盖达依说，北顿涅茨克的局势周四"非常强劲"，发生了街头战斗，俄罗斯"不断"炮击那些仍被乌克兰控制的地区。

乌克兰总统泽连斯基在周三晚间发布的一段视频中就北顿涅茨克战局说："我们正在保卫我们的阵地，给敌人造成了巨大的损失"。“这是一场非常艰难、非常困难的战斗，可能是这场战争中最困难的一场”。

他还说，"在许多方面，这里战局正在决定我们整个顿巴斯的命运。

法新社说，对俄罗斯来说，得到这个城市将对其征服整个庞大的顿巴斯煤炭盆地具有决定性意义。自2014年以来，该盆地的部分地区已被亲俄分离主义分子占据。