台湾欢迎拜登第四次对台军售 北京重申坚决反对

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台湾6月9日周四对华盛顿批准出售1.2亿美元的海军装备表示欢迎。法新社说，这两个盟友表示，此举将加强台湾的"战斗准备"和台湾与美军合作的能力。

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华盛顿周三宣布，已批准向台湾出售“船舶”和“海军系统”的备件和"技术后勤援助"，以加强"台湾与美国和其他盟国的协同作战能力。

五角大楼的国防安全合作局在声明中说："拟议的军售将有助于维持受援国的水面舰艇船队，提高其应对当前和未来威胁的能力。

这是拜登政府的第四次对台军售，也是今年年初以来的第三次。

台湾国防部在一份声明中说，该协议应在一个月内生效，将帮助台湾舰艇加强因应"中国飞机和军舰最近在我国海空域周围频繁活动"的战斗准备。

据中央社报道，美国宣布对台军售1.2亿美元的「海军舰艇零附件及相关技术支援」后，中国外交部今天重申中方的一贯反对立场。

据澎湃新闻报导，中国外交部发言人赵立坚6月9日下午在例行记者会上说，美国向「中国台湾地区」出售武器，严重违反「一个中国」原则和中美3个联合公报规定、特别是「817公报」的规定，严重损害了中国主权和安全利益，严重损害了中美关系和台海和平稳定。中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

赵要求美方「撤销上述对台军售计划，停止售台武器和美台军事联系」。赵发言人还说，中方将继续采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。