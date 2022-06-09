新疆：欧洲议会促布鲁塞尔对"种族灭绝的严重风险"采取行动

欧洲议会/新疆

欧洲议会周四（6月9日）抨击北京对新疆穆斯林少数民族"种族灭绝的严重危险"，并敦促布鲁塞尔采取措施结束镇压。

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通过举手表决，在斯特拉斯堡欧洲议会会议厅开会的欧洲议员们再次像2020年底那样，"强烈谴责对新疆地区维吾尔族和其他突厥族人的镇压"，提到了"反人类罪和种族灭绝的严重风险"。

北京否认在该国最西部这一广大地区对这些少数民族进行任何镇压，但在5月底，由14家国际媒体组成的小组公布了一份归属于中国警方的泄漏文件，其中披露了数千张被拘留者的照片和书面文件，使人相信镇压是中国国家高层下令进行的说法。

欧洲议会在一份声明中敦促欧盟委员会提议禁止进口一切由强迫劳动和被列为剥削强迫劳动的中国公司制造的产品。

去年12月底，美国总统拜登签署了一项法律，禁止向美国进口据称由中国维吾尔人被强迫劳动生产的产品，特别是新疆作为世界主要产地之一出产的棉花、西红柿和多晶硅（光伏板的一种关键材料）。

在周四6月9日表决的不具约束力的决议中，欧洲议会的议员们还呼吁"针对新疆警方档案中确认的中国高级官员采取额外的制裁措施"。

法新社说，新疆长期以来一直受到被归咎于维吾尔族分离主义分子和伊斯兰教徒的袭击，几年来，（这些人）一直是被以反恐名义镇压的对象。

由非政府组织和情报部门进行的西方研究指责中国当局至少将一百万维吾尔人和其他穆斯林少数民族成员关进再教育营，甚至对他们实施"强迫劳动"和"强迫绝育"。

如果存在种族灭绝的风险，欧盟和其成员国必须根据联合国《灭绝种族罪公约》采取一切必要的措施予以阻止。

法国欧洲议会议员拉斐尔-格鲁克斯曼（S&D，左）在投票后说，他们（欧盟委员会）没有权利视而不见，假装什么也没有发生，继续与中国照常做生意。