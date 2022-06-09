波兰总统:法德领导人与普京通话形同当年与希特勒对话

波兰总统访谈

德国《图片》报周三晚间在油管发布对波兰总统杜达（Andrzej Duda）的访谈。这位50岁的波兰总统谈到了德国承诺却仍未交付乌克兰的坦克、来自莫斯科的威胁，以及他对法国和德国领导人与克里姆林宫独裁者普京的电话沟通的不理解。

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《图片》报副总编战地记者保罗-隆茨海默（Paul Ronzheimer）在其推特上介绍了6月8日周三晚间他在华沙对波兰总统安杰伊·杜达的访谈。

法德领导人与普京通话

波兰总统杜达在采访中抨击法国总统马克龙有关不能让莫斯科感到羞辱，以及法德两国领导人与俄总统普京通话的做法。他说，这就像在第二次世界大战期间与阿道夫-希特勒进行会谈。而且这种讨论只会使俄罗斯在乌克兰的非法战争“合法化”。

杜达说，"在第二次世界大战期间，有人和希特勒这样说话吗"？"有谁说过希特勒必须保住面子吗？有谁说过我们不应该让希特勒感到羞耻吗？我没听到过这样的声音"。

《图片》报：总统先生，我们坐在这里，在华沙市中心。你每过多长时间就会想到一次普京也会攻击波兰？

安杰伊-杜达："2008年，当俄罗斯进攻格鲁吉亚时，波兰总统（莱赫·卡钦斯基）说了一些在当时听起来很恶意的话。他说：俄罗斯帝国主义已经更新了自己。我们看到了几十年来没有见过的俄罗斯的面貌，但我们知道它是一个帝国主义国家的面孔，它想要夺走别人的自由。必须不惜一切代价制止这种情况。这是欧洲和世界的责任。因为今天是格鲁吉亚，明天可能是乌克兰，后天是波罗的海国家，然后是我国波兰。那是在2008年8月。我们从那以后一直非常认真地对待他说的这些话"。

让普京在乌克兰掉牙

......现在我们必须以一切可能的方式帮助乌克兰人。我们最大的希望是，让俄罗斯帝国主义在乌克兰被切掉牙齿。在此期间，我们将变强大到让他们不想攻击我们。所以捍卫乌克兰，捍卫一个自由的、主权的、由人民自己做主的国家乌克兰，对我们来说，有根本的意义"。

…..“因为我们可能再次受到威胁，俄罗斯军队可能再次出现在这里。这意味着死亡，被枪毙，被送入西伯利亚。我们非常清楚俄罗斯的潜在入侵意味着什么。这就是为什么我们不能让事情发展到这一步。我们必须在波兰建立这样一支军事力量，以便在我们受到攻击时能够保护自己。我们必须建立所有的联盟以防止攻击”。

再次攻克柏林

……“对不起，也许德国的一些人会觉得被（我的话）冒犯了。德国经济的这一部分人根本不关心乌克兰发生了什么，不关心波兰发生了什么。他们说：我们想做生意，想挣钱，想销售我们的产品，想购买廉价天然气和进口石油。也许德国经济界不相信俄罗斯军队可以在柏林庆祝另一场大胜利，并占领德国的一部分。我们波兰人知道这是有可能的。这就是为什么我们的工作不能像往常一样。这就是为什么我们呼吁世界和欧洲，不能再像往常一样与俄罗斯做生意了"。

《图片》报：很多人批评德国的武器交付不足。

杜达：……“乌克兰需要重型武器、坦克。两天前我与泽连斯基总统谈过。我们派出了超过240辆坦克（乌克兰可以操作的）。我们提供了近100辆装甲车和步枪、弹药、火箭弹等。我们总共发送了价值20亿美元的武器。这是一笔巨大的费用，但我们理解其必要性。我们向大家呼吁：如果有能力，就像乌克兰提供火炮。乌克兰需要这些武器来阻止俄罗斯的入侵”。

默克尔北溪2号

当被问及德国前总理默克尔执政期间奉行的俄罗斯政策对目前的局势负有多大的责任时，杜达说，“我当了七年波兰总统，我一次又一次地要求她停止北溪2号的建设，但没有成功。我告诉她，我们与斯洛伐克前总统基斯卡先生一起呼吁停止这个投资。我们试图告诉她，这是俄罗斯的帝国战略，其武器就是天然气。这是一个关乎统治欧洲的问题。他指出，北溪2号的建设事实上是一个很大的政治失望"。