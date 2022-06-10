岸田文雄在亚洲安全会议:乌克兰可能是明天的东亚

日本/亚洲安全会议

日本首相岸田文雄6月10日在新加坡亚洲安全会议提到台湾局势时指出，“乌克兰可能是明天的东亚”。同一天，中国国防部发言人称，如果台湾独立，中国将不惜一切代价发动战争。

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据法新社报道，日本首相岸田周五在新加坡香格里拉安全峰会的一次会议上提到台湾局势时表示，“乌克兰可能是明天的东亚”。

中国国防部发言人吴谦在同一天表示：如果有人胆敢将台湾从中国分离出去，中国军队将毫不犹豫地发动战争，无论付出什么代价。

日本首相岸田文雄还表示，"鉴于俄罗斯对乌克兰的侵略，各国对安全的看法发生了巨大的变化。他特别提到了德国增加国防预算的决定，以及瑞典和芬兰加入北约的决定。

岸田文雄补充说，他有责任"保护日本人民的生命和财产"，同时为地区和平与安全作出贡献。他说，为了保护自己，日本"必须提高其威慑力量和应对能力"。他还承诺在今年年底前，他的政府将确定一项新的国家安全战略。

岸田先生所在的自民党的目标是将日本防务预算增加到GDP的2%以上，这与北约成员国的目标一致。而传统上，该国的防卫预算被限制在国内生产总值的1%以下，约为5万亿美元。

另据共同社新加坡报道，日本首相岸田文雄6月10日晚在新加坡出席亚洲安全会议并发表主旨演讲。他指出，俄罗斯进攻乌克兰并非对岸之火，批评在东海和南海凭借实力单方面改变现状。他说，日本“将更加积极地应对亚洲面临的挑战与危机”，并明言将从根本上强化防卫力，最晚到明年春季制定出旨在维持印太海洋秩序的新计划。

岸田强调，在强化日美同盟威慑力和应对力的同时，还将与共享普世价值观的“志同道合国家”多方位推进安全合作。

他指出台湾海峡和平与稳定的重要性，并表示，我们面临的选择是：让基于规则的国际秩序得以继续，或回到一个由强国在军事和经济上胁迫弱国的弱肉强食的世界。

日本首相示意今后3年，将由20个以上国家推进海上保安能力相关的技术合作。他还透露，日本海上自卫队护卫舰“出云”号6月13日将开赴印度太平洋，与东南亚等相关国家实施联合训练。

共同社说，考虑到被指可能以不透明方式增强核战力的中国，岸田文雄提出核战力的信息公开，表示将促进美中两国的核裁军对话。