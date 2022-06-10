《巴黎人报》: 马克龙可能下周访基辅 爱丽舍宫正在准备

马克龙/基辅

法国总统马克龙可能下周访问基辅，在基辅之前，他可能先去马尼亚看望自乌战以来部署在那里的法国部队。据《巴黎人报》透露，爱丽舍宫正为他此行做准备。

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据《巴黎人报》今天6月10日透露：法国总统马克龙可能下周三访问基辅。“不论如何，这是一种正在认真考虑的可能性”。该报说，“据我们的信息，爱丽舍宫正在筹备总统下周二和周三前往罗马尼亚看望部署在那里的法国士兵。法国在罗马尼亚部署了近500名士兵，这是针对俄罗斯侵略乌克兰的"雄鹰行动"的一部分，意在“安抚”北约东部国家。

该消息说，马克龙下周访问罗马尼亚之后，可能会在乌克兰首都基辅停留。这两个国家彼此相邻。他此行的筹备工作似乎正在加速进行。几个星期以来，有关马克龙去乌克兰首都基辅的旅行，“一直都在法国政界高层谈论”。马克龙在6月4日接受《巴黎人报》采访时被问及是否会去基辅，他答称，"我不排除任何可能性"。但他没有说更多。

爱丽舍宫的人对马克龙下周的出国旅行既不确认也不否认。只有一位顾问说，"一些项目正在考虑中。没有什么是固定不变的。在总统选举期间，埃马纽埃尔-马克龙曾表示，如果他获连任，会把第一次旅行用于访问德国，并再次同法国海外部队的士兵们在一起"。

法国立法选举将在下周日19日进行第二轮投票。《巴黎人报》说，在如果在第二轮投票的前几天，马克龙去一趟基辅，少不得会得到广泛的议论。

马克龙总统对乌克兰首都基辅的最后一次访问可追溯到今年2月8日，即俄罗斯侵入乌克兰之前。从那时起，许多西方领导人，从英国首相鲍里斯-约翰逊到欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩，再到美国国务卿安东尼-布林肯，都前往基辅，与乌克兰总统沃洛季米尔-泽连斯基见了面。