泽连斯基与马克龙通话要求法国提供重型武器

马克龙/泽连斯基

乌克兰总统泽连斯基与法国总统马克龙昨天6月9日通了话。双方谈到法国对乌克兰的军事援助，包括提供"重型武器"，以及基辅申请加入欧盟问题。

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据几位美国军方人士透露，泽连斯基昨天与马克龙通话时说，乌克兰已经用尽了所有俄罗斯和苏联制造的武器，现在完全依赖外国盟友提供的武器，包括西方大炮。

泽连斯基在推特上说，他向马克龙通报了乌克兰针对俄罗斯军队的"前线情况"。他补充说，"我们讨论了对乌克兰的其他军事援助"，并说：我们的对话"特别关注了乌克兰加入欧盟的方式问题。

巴黎在一份声明中证实了两位总统之间的电话联系。该声明还说，马克龙总统"向泽连总统询问了当地的最新发展，以及他在军事装备、政治支持、财政支持和人道主义援助方面的需求"。

法国总统马克龙向乌克兰总统泽连斯基保证说，"法国将继续动员起来，满足乌克兰的需求，包括对重型武器的要求"。

最后，两国元首"同意保持联系，特别是考虑到欧盟委员会将对乌克兰加入欧盟的申请提出意见，以及随后在6月23日和24日欧洲理事会的讨论"。

法新社说，在马克龙发出"不要羞辱俄罗斯"的呼吁后不久，基辅对巴黎提出了一波批评。

法国在7月1日之前担任欧盟轮值主席国，马克龙一直受到来自乌克兰的压力，自2月24日俄罗斯开始进攻乌克兰以来，基辅一直在等待他的访问。