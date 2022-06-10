英国国防大臣华勒斯前往乌克兰会唔泽连斯基

英国

英国国防部6月10日表示，国防大臣华勒斯本周已前往乌克兰与总统泽连斯基以及防长列兹尼科夫会面，以确保英国军援一直能够符合战场实际需求。

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一名乌克兰军方消息人士告诉中央社，整体而言，到6月初，西方军援仅满足乌军防卫所需不到10%，要组织强力反攻十分困难。除了性能，军援武器和弹药的「数量」也很重要；俄军至今取得的战果主要有靠火力打击方面的数量优势。

英国国防部没有公布华勒斯（Ben Wallace）动身访乌的确切时间，仅指出访问乌克兰让华勒斯从第一线了解乌军需求。

英国国防部表示，俄乌战事特性和前线情势随时在变化，英国提供乌克兰的支援也必须跟得上变化，英国将持续提供乌克兰有效的致命武器、协调国际军援行动。

中央社报道，华勒斯此行访问乌克兰两天，在首都基辅先后与列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）和泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面。三人讨论乌克兰目前及未来可能需要的军备与训练，并同意加强互动。

此前列兹尼科夫曾于3月拜会英国国防部；4月，乌克兰一个政治与军事代表团访英，乌克兰军方至英国武装部队营区与英方讨论、现场挑选所需军备，并接受训练。

英国国防部指出，英国是第一个向乌克兰提供致命武器的欧洲国家，目前已提供价值超过7亿5000万英镑的军援，包含反装甲导弹、防空系统等。

此外，英国在协调国际军援乌克兰方面扮演关键角色，包括领先召集两场国际军援会议，以协调35个国家的相关行动。皇家空军并穿梭各国运送各国军援至乌克兰。

英国近日并宣布援赠乌克兰一批可精准打击射程80公里以内目标的M270多管火箭系统（MLRS），以协助对抗俄罗斯用以行使无差别攻击的远程火炮。乌克兰部队将在英国受训、学习操作这项系统。