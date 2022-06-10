【视频】美国国会山骚乱调查首个公开听证：事件是未遂政变

美国，民主，特朗普，国会山骚乱调查

6月9日调查1月6日美国国会大厦冲击事件的国会特别委员会举行首次公开听证会，披露长达一年的调查结果，副主席利兹-切尼和委员会主席本尼-汤普森在听证会上

美国国会周四举行对特朗普支持者去年1月6日冲击美国国会大厦事件的首个公开听证会。公布特别调查委员会工作一年多来的结果，调查认为事件是一个有意推翻2020年总统选举结果的运动，特朗普是这一“阴谋”的中心。

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在史无前例的国会山骚乱过去一年半后，美国国会一个特别调查委员会对事件的首个公开听证会9日举行。直到6月低前，还将举行一系列调查听证。

周四的首个听证会，亲历者讲述了证词，并播放了事件当天的暴力录像。调查委员会主席本尼-汤普森在听证会上说，抗议者是在特朗普的 "鼓励 "下冲进议会大厦的，冲击国会大厦是 "一个未遂政变的高潮"。

近一年来，这一由国会七名民主党议员和两名共和党议员组成的特别调查委员会听取了1000多名证人的证词，其中包括特朗普的两个孩子，并梳理了14万份文件，以弄清特朗普在这一震撼美国民主的事件之前、期间和之后究竟做了些什么。

委员会成员之一、共和党议员莉兹-切尼认为，特朗普对事件起到了关键作用，她说，"特朗普总统召集了人群，聚集了人群，点燃了这次攻击的导火索”。

为了支持其结论，调查委员会在听证会上公布了多个在这一寒冷冬日的暴力图像，期间数千名特朗普的支持者聚集在华盛顿，反对2020年总统选举特朗普败选这一结果。这些前所未有的视频显示，人群攻击国会大厦，要求将副总统彭斯 "绞死"，还有一名抗议者通过扩音喇叭宣读特朗普的推文。本尼-汤普森说，"这显然不是对国会山的一个旅游性质的参访，"，他这样说，是针对一些共和党人以此为由对事件的开脱。

周四委员会还听取了一名女警察卡罗琳-爱德华兹的证词，她是在此次骚乱中第一个受伤的执法人员，她在听证会上将当时的国会大厦及周边地区比作是 "一个战区"。说："我在人们的血泊张滑倒"，"这是一场大屠杀，是一场混乱"。

周四的听证会被多个美国电视新闻频道直播，但在一些最保守的媒体却未予播出，这也进一步显示了美国深刻的政治分歧。

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