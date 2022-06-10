香格里拉安全论坛开幕 中美防长在新加坡会谈

中美防长会谈

美国防长劳埃德-奥斯汀与中国防长魏凤和在香格里拉安全论坛间隙会面2022年6月10日新加坡

香格里拉安全论坛6月10日在新加坡开幕。中国防长魏凤和与美国防长劳埃德-奥斯汀（Lloyd Austin）今天6月10日下午在安全论坛间隙举行会谈。

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据美国国防部长劳埃德-奥斯汀在他的推特上说：“我在香格里拉对话会上会见了中华人民共和国的魏部长。我们讨论了美国和中国的国防关系，以及全球和地区安全问题”。

据新加坡联合早报介绍，本届论坛吸引大约500名与会者。日本首相岸田文雄会会在开幕的欢迎晚宴上发表主旨演讲，乌克兰总统泽连斯基明天下午将以视讯方式发言。中美防长也将分别发表演说。

法新社说，近年来，中美两国在南中国海、中国在亚太地区日益增长的影响力、乌克兰战争和台湾问题上，一直处于对立状态。

中国认为台湾这个拥有2400万人口的岛屿是其历史上的一个省份，尽管该领土并不受控于北京。北京近年来也加大了对该岛的军事压力。

该报道还说，在这次中国与美国的国防部长会晤前几周，30架中国军机闯入台湾防空识别区。美国指责中国在台湾问题上加剧了紧张局势，美国国务卿布林肯指这些“入侵”是北京"越来越多的挑衅性言论和活动"的标志。

周四晚间抵达新加坡的美国防长劳埃德-奥斯汀在周五与他的同行们举行了一系列会议。

据新加坡政府的一份声明，在与东南亚国防部长的会议上，美国防长谈到了美国"维持一个开放、包容和基于法律的区域安全环境"的战略。他的评论隐晦地提到了中国在该地区越来越强硬的态度。

美国防长奥斯汀将在周六的论坛上发言，而中国防长魏凤和将在周日发言。

香格里拉安全对话是英国智库国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies，简称IISS）主办的年度论坛，汇集高级军事官员、外交官和军火巨头人等。

今年的香格里拉论坛是2019年以来首次恢复举行，此前，因冠状病毒（Covid-19）大流行病而两次推迟。