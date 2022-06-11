泽连斯基呼吁结束俄罗斯对黑海港口封锁

泽连斯基/香格里拉论坛

乌克兰总统沃洛基米尔-泽连斯基周六在新加坡香格里拉亚太安全论坛发表视频讲话，他呼吁各国对俄罗斯重新施加国际压力，以结束其对乌克兰黑海港口的封锁，允许粮食出口，以避免全球粮食危机。

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泽连斯基6月11日在在新加坡亚太安全论坛--香格里拉对话上通过视频发言时警告说，除非恢复乌克兰的出口，否则"世界将面临严重的粮食危机，甚至亚洲和非洲许多国家会发生饥荒。

在俄罗斯入侵之前，乌克兰是世界上最大的葵花籽油生产国和主要小麦出口国，由于俄罗斯的封锁，目前有数百万吨粮食被阻止出口。

联合国和一些国家正在推动开放一条海上走廊，以使乌克兰的出口得以恢复。

泽连斯基向包括中美防长劳埃德-奥斯汀和魏凤和在内的与会者们表示，"粮食短缺将不可避免地导致政治混乱，并可能导致许多政府被推翻"。

基辅目前正在与联合国、土耳其和其他国家进行谈判，以开放这样一条允许乌克兰粮食出口的海上走廊。俄罗斯外长拉夫罗夫本周在安卡拉与土耳其外长恰武什奥卢就这一问题进行了会谈，但迄今尚未取得任何进展。

据乌克兰总统泽连斯基说，乌克兰目前每月通过火车出口200万吨谷物，但这仍然远远低于其通常的出口量。

法国表示，准备帮助解除对乌克兰敖德萨港的封锁，以便在乌克兰南部和东部的致命战斗中把被封锁的粮食运出乌克兰。

法国总统马克龙的一位顾问周五说："我们听从各方的安排，以便基本上可以实施一项行动，让人们在完全安全的情况下进入敖德萨港，也就是说，尽管海上有地雷，但能够让船只通过。