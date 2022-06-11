泽连斯基:国际社会不能成为以大欺小的世界

2022年6月11日星期六，乌克兰总统沃洛季米尔-泽连斯基在新加坡举行的第19届国际战略研究所（IISS）香格里拉对话会上发表特别视频讲话。他表示，国际社会不能成为一个以大欺小的世界。

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据新加坡联合早报报道，乌克兰总统泽连斯基6月11日下午在香格里拉对话上发表视频演说，他指出国际社会不能成为一个“以大欺小”的世界。他引述新加坡建国总理李光耀的话说：“我要提醒你们一位你们很熟悉的人说过的话，如果没有国际法，大鱼会吃小鱼，小鱼会吃小虾米，我们就不会存在了”。

泽连斯基说，“这是李光耀先生的至理名言，这位领袖敏锐地看到许多事物的根本原因，他清楚知道什么是有价值的”。

早报证实说，李光耀过去曾以“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米”的比喻，形容国际政治的现实状态，并指作为“虾米”的新加坡，须在国际战略上与各国建立友好关系。

据早报介绍，泽连斯基今天在香格里拉安全论坛发表视频讲话时，身着一名新加坡女生设计的衣服图案。泽连斯基说，一位新加坡女生通过非同质化代币（NFT）方式，以乌克兰国旗设计了一个图案，希望他能把这个图案穿在身上发表演说。

另据法新社报道，泽连斯基呼吁参加香格里拉安全对话的各国代表对俄罗斯重新施加国际压力，以结束其对乌克兰黑海港口的封锁，允许乌克兰的粮食出口，以避免全球粮食危机。

泽连斯基警告说，除非恢复乌克兰的出口，否则“世界将面临严重的粮食危机，甚至亚洲和非洲许多国家会发生饥荒”。

在俄罗斯入侵之前，乌克兰是世界上最大的葵花籽油生产国和主要小麦出口国，由于俄罗斯的封锁，目前有数百万吨粮食被阻止出口。而现在乌克兰每月通过火车只能运出200万吨谷物。