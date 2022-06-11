澳大利亚赔偿法国潜艇合同违约金

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澳大利亚6月11日周六公布了与法国潜艇制造商海军集团达成的巨额赔偿协议，为近一年来导致堪培拉和巴黎之间关系恶化的争端画上了一个“经济句号”。

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澳洲新总理阿尔巴内斯（Anthony Albanese）说，法国公司已经接受了5.55亿欧元的"公平和公正的解决方案"，以解决澳方违反560亿欧元巨额合同的问题。该事件在去年秋天引起了巴黎和堪培拉的外交危机。

法国通过其国防部长勒科尔努（Sébastien Lecornu）的声音表示"注意到"了这一协议。

勒科尔努今天在新加坡对记者说，这项协议很重要，因为它将使我们与澳大利亚的双边关系翻开新的一页，并向前看。

早些时候，法国海军集团在一份简短的声明中引述澳大利亚政府首脑的说法欢迎一项"公平"的协议。然而，法国海军集团当时没有给出任何关于赔偿金额的信息。

该集团说，已"支持"其法国和澳大利亚合作伙伴和分包商的努力。最后，它感谢那些"在五年多的时间里"推动这个最终流产的计划的人。

由于澳洲感到中国海军向南太平洋扩张的威胁加大，2021年9月，当时的澳大利亚总理莫里森突然终止了已准备了十年的法国潜艇合同，宣布将改为购买美国或英国的核动力潜艇。

莫里森这个决定引起了法国总统马克龙的愤怒，后者指责其澳洲总理有欺骗行为，并召回了法国驻澳大利亚大使，以示抗议。

两国之间的关系一直很冷淡，直到5月中旬，左翼工党的阿尔巴内斯当选澳洲总理。自上任以来，他迅速采取行动，修复与法国、新西兰和太平洋岛国的紧张关系，这些国家指责前任保守派政府在气候变化方面行动缓慢。

据法新社说，法国潜艇合同的失败总共将使澳大利亚的纳税人损失24亿美元。而购买潜艇合同是澳大利亚防御战略的核心，以应对在习近平主席领导下在该地区影响力不断增强的中国。

据介绍，改为购买核动力潜艇可以让澳大利亚海军以更隐蔽、更有威慑力的方式来对付中国。