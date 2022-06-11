澳洲防长批北京强军挑战邻国主权 称愿与中国共同繁荣

澳洲/中国

澳洲副总理兼防长理查德-马尔斯（Richard Marles）在新加坡安全会议首次在国际舞台发表重要讲话。他在谴责北京在南中国海加强军事力量意图使用武力挑战邻国主权的同时，透出澳洲新政府愿与中国“共存共荣”的微妙信息。

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《悉尼先锋晨报》今天6月11日报道说，马尔斯承认中国不断增长的实力将使其在世界事务中拥有更大的发言权，但作为澳大利亚的新任国防部长，他明确表示，他认为习近平政权的行动导致地区安全面临风险。

马尔斯说："中国在南中国海的军事化需要被理解为：意图通过武力否认其邻国在这一重要国际水道中的主张的合法性。

他说，澳大利亚并不质疑任何国家根据其利益和资源实现其军事能力现代化的权利。但是，大规模增强军力必须是透明的，且必须伴有让人放心的外交政策”。

“中国是自二战结束以来我们看到的扩军规模最大和最雄心勃勃的国家。而至关重要的是，中国不可让其邻国感到对他们构成风险"。

他谴责了弗拉基米尔-普京对乌克兰发动战争，并担忧中国也采取同样的行动，"特别是考虑到中国目前对自己军队的投资"。

悉尼晨报这个报道说，不过，马尔斯先生也利用他在世界舞台上的第一次重要演讲，承诺"在安东尼-阿尔巴内塞（总理）的领导下，你们也将看到澳大利亚的调门发生变化"。

他说，"直率是澳大利亚人的性格，我们在表达我们的国家利益和捍卫我们的地区安全方面将始终直率。但是，本届政府将保持尊重，包括与我们有复杂关系的国家，这包括中国。澳大利亚渴望与中国建立起富有成效的关系。中国哪里都不会去。我们都必须共同生活，并希望能共同繁荣"。

希望“共同繁荣”

澳洲副总理兼防长马尔斯说，“直言不讳是澳大利亚人的性格，我们在表达我们的国家利益和捍卫我们的地区安全方面将始终直言不讳”。但是，“本届政府将保持尊重，包括尊重与我们有复杂关系的国家，这包括中国”。

他还说，“澳大利亚渴望与中国建立起富有成效的关系”。中国在那里存在着。我们大家必须在一起相处，并希望能共同繁荣"。

悉尼先锋晨报介绍，在周五的安全峰会开幕晚宴上，马尔斯坐在中国国务委员兼国防部长魏凤和对面，同桌的还有美国防长劳埃德-奥斯汀和日本首相岸田文雄。

在与聚集在新加坡参加峰会的其他国防部长进行了一系列对话之后，马尔斯周六与美国防长奥斯汀和他的日本同行岸信夫举行了三方会议。马尔斯周一将前往东京访问。

至于马尔斯和魏凤和的单独、破冰“一对一”会谈，也是有可能的，尽管在谨慎的外交舞蹈中，澳大利亚新政府的二号人物没有正式寻求坐下来谈。

在马尔斯的讲话之前，美国防长奥斯汀在讲话中对印太地区的安全进行了直言不讳的评估，他抨击了中国在国际水域上空与一架澳大利亚飞机进行危险的对抗。