美国通胀创40年最高 拜登承认将会持续

美国通胀

美国通胀率达到40年来最高水平，5月份同比增长了8.6%。特别是汽油的价格，同比上涨了62%。在中期选举前几个月，“加油站的痛苦正在伤害拜登的支持率”。拜登呼吁采取更多措施抑制通胀。他也承认，这波通胀将会持续。

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根据美国劳工部6月10日周五公布的数据，美国消费者价格指数（CPI）5月份同比增长了8.6%，高于4月份同比增幅8.3%。而月度增幅在4月为0.3%之后，5月达到1%。

美国总统乔-拜登在一份声明中说，"我们必须做得更多--而且要快"，以减缓通货膨胀，他称，这将是他的"经济优先事项"。

承认通胀将持续

据路透社消息，美国总统乔-拜登周五承认这波通货膨胀将持续下去。他在亿万富翁媒体大亨哈伊姆-萨班(Haim Saban)在比佛利山庄举办的民主党筹款活动上说："我们将不得不在这种通货膨胀中生活一段时间"。他又补充说："通胀将逐渐下降，但我们将与它共存一段时间"。

美国价格上涨范围遍及住房、汽油、机票、食品、新车和二手车，还有医疗、服装等。5月份8.6%的同比增长数据，令4月份开始隐约看到通胀放缓的希望破灭了。

美联社说，在总统乔-拜登的估计中，美国正处于克服40多年来最严重的通货膨胀的有利地位。但到目前为止，通货膨胀一直在重压美国经济和拜登政府。

拜登总统的政策、他与私营部门达成的交易、监管行动和他对公众的讲演，到目前为止都未能阻止物价的上升。

拜登周五在参观美国最繁忙的港口洛杉矶港时承诺将继续与通货膨胀作斗争，这个港口据白宫去年10月表示，将是减少价格压力的关键所在。

中期选举

法新社说，在关键的中期选举前几个月，这些数字对乔-拜登很不利，这次选举将更新国会大部分席位。

美联社说，在中期选举之前，加油站的痛苦正在伤害拜登的公众支持率。

拜登承诺说，"我的政府将继续尽其所能，为美国人民降低价格"，并呼吁国会迅速通过一项法案，防止航运公司哄抬价格，并称，政府、国会、央行"都必须为降低通货膨胀尽一份力量"。

共和党反对派指责民主党总统拜登的经济政策就是通货膨胀。该党全国委员会（RNC）主席罗娜-麦克丹尼尔（Ronna McDaniel）称：“在乔-拜登的美国，基本必需品的价格就像奢侈品一样昂贵”。

法新社今天援引牛津经济研究院首席经济学家凯西·博斯-特扬-契奇（Kathy Bostjancic）说："较高的通胀数字反映了各种因素持续同时出现"。

她说，从冠状病毒Covid-19大流行开始的供应困难，已经推高了世界各地的价格。在美国，劳动力短缺加剧了这一趋势，政府的慷慨援助更刺激了需求。

乌克兰战争加剧了这种现象，推高了汽油和食品价格。因此，今年5月，能源的通货膨胀率同比上涨了34.6%，这是2005年9月以来的最高增幅；食品的通货膨胀率为10.1%，这是1981年3月以来的最高增幅。

汽油涨62%

拜登抨击美国石油巨头"利用乌克兰战争造成的困难获取过多的利润或提高价格致使家庭的情况变得更糟"。

拜登在洛杉矶发表演讲后开玩笑说，"埃克森公司本季度赚的钱比上帝还多"。他再次批评这家石油公司只为提高其利润，而没有吸出更多的石油，以使价格下降。

法新社说，美国人非常依赖他们的汽车，而且往往喜欢耗油的车型，但汽油价格每天都在打破新记录，周五达到平均每加仑（4.55升）4.986美元，同比增加了62%，而一年前的价格为每加仑3.073美元。

据《华盛顿邮报》引用的美国汽车协会的数据，这甚至导致4月份因燃料耗尽而提出的援助的申请猛增了三分之一。