美国防长奥斯汀：华盛顿"决心"保持台湾现状

美中台/香格里拉对话

美国防长劳埃德-奥斯汀在第19届国际战略研究所（IISS）香格里拉对话（亚洲年度防务和安全论坛）全体会议上发言。2022年6月11日新加坡

美国防长劳埃德-奥斯汀（Lloyd Austin）周六在新加坡亚洲安全会议上表示，华盛顿"决心"保持台湾的现状，并承诺在北京的"挑衅性和破坏性"行动越来越多的情况下，协助台湾加强自卫能力。

广告 继续浏览后续

美国国防部长奥斯汀今天6月11日在亚洲主要的安全论坛---香格里拉对话上说，“我们将继续履行我们在《台湾关系法》下的承诺，这包括协助台湾和保持台湾拥有足够的自卫能力”。“而这意味着要保持我们自己的能力，以抵御任何使用武力或其他胁迫形式，危及台湾人民和台湾社会或经济制度安全的行为”。

他补充说，“所以我们的政策没有改变"，"但不幸的是，对于中华人民共和国来说，这似乎不是真的。... 我们目睹了在台湾附近发生的挑衅和破坏稳定的军事活动稳步增长。这包括近几个月来，解放军的飞机在台湾附近飞行的数量创下新高，而且几乎每天都有”。

然而，在试图平息紧张局势的同时，奥斯汀也断然拒绝了台湾独立的概念。他补充说：“我们不寻求对抗或冲突”。

美国防长这番讲话是在他与中国防长魏凤和会晤第二天发表的。在那次会晤中，北京方面加倍强调了其对台湾的言辞。

据中国国防部发言人称，在双边会谈中，魏凤和告诉劳埃德-奥斯汀，如果有人胆敢把台湾从中国分离出去，中国军队将毫不犹豫地发动战争。

《政客》引述参加新加坡会议的西方官员说，北京这个强烈反应是对美国总统乔-拜登最近承诺如果中国入侵这个自我统治的民主岛屿，美国将在军事上保卫台湾的表态做出的回应。

一位不愿透露姓名的中国高级官员说，他同意美国驻华大使尼古拉斯-伯恩斯的观点，后者本周将美中关系描述为1972年以来的“最低”时刻。

该报道说，台湾已成为香格里拉会议的一个主要焦点，因为俄罗斯对乌克兰的战争增加了印太地区安全局势的不确定性。

奥斯汀暗指这两个地区之间有可比性。他说“规则重要吗？主权重要吗？我们共同建立的体系是否重要？”。 “我人在这里，就是因为基于规则的国际秩序在印度洋-太平洋地区与在欧洲一样重要”。

他补充说，“当中华人民共和国[People's Republic of China]对其领土要求采取更加胁迫性和侵略性的做法时”，“这一点尤其重要”。

奥斯汀还强调了中国军方最近几个月对澳大利亚飞机的攻击。他指出，最近一次攻击事件“严重危及了飞机上的所有人”。