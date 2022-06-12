世贸大会聚焦分歧多多的渔业补贴与疫苗专利

世贸组织

2022年6月11日，在日内瓦举行的世贸组织部长级会议前夕，示威者高举 "Y'a des patates qui se perdent "的横幅，"patates "意为 "拳头"，反对世界贸易组织。世界贸易组织第十二届部长级会议将于2022年6月12日至15日在日内瓦举行。

为期四天的世贸组织部长级会议今天周日在日内瓦拉开帷幕，这是四年来世贸组织的164个成员国的部长首次召开会议，会议讨论的焦点是渔业补贴以及疫苗的专利问题。

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根据世贸组织周六发表的公告，期待为期四天的部长会议能够就引发争议的疫苗专利问题以及谈判了二十多年的渔业补贴问题达成一致。

领衔主导渔业谈判的哥伦比亚大使圣地亚哥-威尔斯在公告中列举了连续几个月来的谈判所取得的进展，例如在棘手的 "领土 "问题上取得了进展，决议草案排除了许多高度敏感的领土争端将不由世贸组织小组解决的想法。在确定发展中国家的优惠待遇机制和燃料补贴方面也取得了进展。大使特别强调， 等待的时间越长，鱼类的损失就越大，鱼类的损失越大，也就是大家所有人的损失就越大。

有关渔业补贴的文本是否能够获得通过是衡量此次大会是否取得成功的关键，此外，上周五刚刚敲定的另一个有关疫苗专利的文本也是此次大会的焦点议题。此一文本涵盖两大内容：其一是促进对抗当前和未来大流行病所需的医药成分的流通，其二二是允许暂时取消新冠疫苗的专利。

这两者都引发全球主要制药行业业内人士一家制药集团所在国的反对， 一个是为了促进对抗当前和未来大流行病所需的成分的流通，另一个是为了允许暂时取消Covid疫苗的专利。

制药集团认为取消专利侵犯这知识产权，而对于非政府组织来说，该文本没有走得足够远，无法真正有效。

世贸组织总干事恩戈齐-奥孔乔-伊维拉承认上述谈判进展艰难，不过，他们已经尽了最大努力。

同往年一样，世贸大会尚未启动，日内瓦会场门前示威活动已经初具规模，数十个西方农业组织的成员在日内瓦游行，抗议贸易协议冲击各国的小型农场主，谴责乌克兰战争导致农副产品价格攀升。

此外，据中国官媒报道，俄罗斯杜马上个月表示有意推出世贸组织以及世卫组织以示抗议。