中国防长:将为防止台湾独立"战斗到底"

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中国防长魏凤和将军在新加坡第19届国际战略研究所（IISS）香格里拉对话（亚洲年度国防和安全论坛）全体会议上发言2022年6月12日

伦敦国际战略研究所（IISS）第19届香格里拉安全对话6月12日进入最后一天。40多国的防长，官员，学者等500人聚焦印太地区安全。台湾和南中国海的紧张局势成为焦点。中国防长表示了反对台湾独立不惜发动战争的意愿。

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据法新社消息，中国防长魏凤今天周日在新加坡香格里拉安全对话上发言。他以攻击的口吻表示，为防止台湾宣布独立，中国将不惜一切代价战斗到底，他并说，“这是中国的唯一选择"。

魏凤和这一声明听起来像是对美国防长劳埃德-奥斯汀前一天讲话的反驳。奥斯汀昨天谴责了北京在台湾附近的“挑衅”和“破坏稳定”的军事活动，提到中国军机史无前例地侵入台湾防空区，在最近几个月提高了对台湾的压力。

据五角大楼称，奥斯汀告诉魏凤和，北京应该“避免”在该地区采取任何进一步破坏稳定的行动。他也强调了保持“与中国国防官员的沟通渠道完全开放”以避免误判的重要性。

魏凤和今天说：“那些为了分裂中国而追求台湾独立的人肯定不会成功”，并说，“任何人都不应该低估中国军队维护其领土完整的决心和能力”。

魏凤和还敦促华盛顿“停止诋毁和遏制中国（......）停止干涉中国的内部事务，停止损害中国的利益”。但他又以较温和的态度呼吁建立"稳定"的中美关系，他说，这对“世界和平至关重要”。

法新社说，南中国海是另一个主要引爆点。中国声明对这一资源丰富的海域几乎全部拥有主权，每年有数十亿美元的海上贸易通过该海域。

魏凤和周日坚持认为，中国尊重航行自由，并对华盛顿进行了隐晦的抨击。他说：“某个大国长期以来以航行自由为借口实行航运霸权”。

魏凤和还表示，中国是朝鲜的主要盟友，在最近一轮武器试验之后，希望朝鲜半岛实现和平。他说：“现在（解决）问题的关键是关注和满足所有各方的安全利益”。